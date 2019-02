Sport

Super League

Super League: Basel gewinnt gegen Xamax – Sion und St.Gallen mit Remis



Super League, 22. Runde Sion – St. Gallen 2:2 (1:1)

Xamax – Basel 0:2 (0:1)

Basel schlägt Xamax, Serey Die sieht gegen den «Ex» Rot – Sion und St.Gallen mit Remis

Xamax – Basel 0:2

– Neuchâtel Xamax kassierte die erste Niederlage unter Stéphane Henchoz. Das Neuenburger Defensivkonzept ging beim dritten Mal nicht auf: Der FC Basel fand die Lücken und gewann 2:0. In den ersten beiden Partien war für Henchoz alles aufgegangen und die sechs erkämpften Punkte hatten ermöglicht, den letzten Tabellenplatz an GC abzugeben. Gegen Basel ging nun aber so einiges schief. Valentin Stocker schoss in der 35. Minute mit dem ersten gelungenen Basler Angriff das 1:0. Und Serey Die, der den Neuenburger Kampfgeist unter Henchoz so gut wie kein anderer repräsentiert, flog Mitte der zweiten Halbzeit von Platz.

Serey Die fühlte sich von Silvan Widmer provoziert und ging den Basler Aussenverteidiger, der sich über die harte Gangart des Ivorers beklagte, stürmisch und unfair an. Die Rote Karte war die logische Folge. Die Emotionen waren mit dem vom FCB an Xamax ausgeliehenen Mittelfeldspieler durchgegangen. Drei Minuten nach dem Platzverweis fiel in der 70. Minute die endgültige Entscheidung auf der Maladière. Der 18-jährige Noah Okafor traf mit einem schönen Schuss aus gut 20 Metern zum 2:0.

– Okafor zeigte auch bei seinen Flankenläufen immer wieder sein Können. Sein Durchbruch auf der linken Flanke führte zum 1:0 von Stocker, der die Hereingabe des Teenagers gekonnt ins Tor beförderte. Für den 36-fachen Schweizer Internationalen war es bei seinem ersten Einsatz von Beginn weg im laufenden Jahr das erste Tor seit dem letzten April. Neben Stocker bekamen auch andere Basler mit weniger Spielpraxis eine Bewährungschance, im Verlauf der Partie auch der 19-jährige Kosovare Edon Zhegrova, der zu seinem Super-League-Debüt kam. Zdravko Kuzmanovic stand in der Meisterschaft zum ersten Mal seit über drei Jahren in der Basler Startformation.

Sion – St. Gallen 2:2

– Sion und St. Gallen bleiben im Tabellen-Mittelfeld stecken. Im Tourbillon trennen sich die beiden Teams 2:2 und sind weiterhin auf den Plätzen 5 und 6 klassiert. Am Ende stand der FC Sion dem Sieg eher näher. Nachdem die Walliser zwei Mal die Führung verspielt hatten, kamen sie bei ihren Kontern vermehrt gefährlich vor das St. Galler Tor. Aber die eingewechselten Yassin Fortune und Adryan brachten den Ball aus guten Positionen nicht auf das Tor.

– St. Gallen war über das ganze Spiel gesehen die bessere Mannschaft, war insgesamt weniger als die Sittener auf Einzelaktionen angewiesen, sorgte aber seltener für Torgefahr als der Gegner. Dennoch war das 2:2 schön herausgespielt. Andreas Wittwer spielte auf der linken Seite Dereck Kutesa frei, dessen Flanke Axel Bakayoko am hinteren Pfosten ins Tor lenkte (64.).

– Weniger spielerische Qualität war für den ersten Ausgleich nötig: Kutesa, der eben erst eingewechselt worden war, nutzte das ungestüme und ungeschickte Eingreifen von Sions Verteidiger Ayoub Abdellaoui, um einen Penalty herauszuholen. Vincent Sierro, ein einstiger Sittener Junior, verwandelte darauf sicher (38.). Bei Sion ragte Pajtim Kasami heraus. Der Offensivspieler verwandelte in der 24. Minute einen Corner direkt zur Führung und schoss nach 55 Minuten den zweiten Sittener Vorsprung heraus. Hier hatte Ermir Lenjani die Vorarbeit geleistet, bevor Kasami aus zehn Metern flach einschiessen konnte.

Die Tabelle

tabelle: srf

Die Telegramme

Neuchâtel Xamax - Basel 0:2 (0:1)

6121 Zuschauer. - SR Dudic. -

Tore: 35. Stocker 0:1. 70. Okafor 0:2.

Xamax: Walthert; Sejmenovic, Oss, Xhemajli (74. Di Nardo); Gomes, Veloso (52. Pickel), Serey Die, Corbaz (77. Pululu), Kamber; Ademi, Nuzzolo.

Basel: Omlin; Widmer, Suchy (71. Frei), Kaiser, Petretta; Xhaka, Kuzmanovic (77. Zuffi); Okafor, Campo, Stocker (83. Zhegrova); Ajeti.

Bemerkungen: Neuchâtel Xamax ohne Djuric, Huyghebaert, Doudin, Le Pogam, Minder und Tréand (alle verletzt). Basel ohne Zambrano, Balanta und Kalulu (alle verletzt). 57. Lattenschuss von Okafor. 67. Rote Karte gegen Serey Die. Verwarnungen: 58. Suchy (Reklamieren). 85. Pickel (Foul). (sda)

Sion - St. Gallen 2:2 (1:1)

7000 Zuschauer. - SR San. -

Tore: 24. Kasami 1:0. 38. Sierro (Foulpenalty/Foul Abdellaoui an Kutesa) 1:1. 55. Kasami (Lenjani) 2:1. 64. Bakayoko (Kutesa) 2:2.

Sion: Fickentscher; Kouassi, Ndoye, Bamert; Morgado, Grgic (68. Adryan), Toma, Abdellaoui (78. Maceiras); Kasami; Lenjani, Djitte (77. Fortune).

St. Gallen: Stojanovic; Lüchinger, Hefti, Stergiou, Wittwer; Sierro, Nuhu (33. Kutesa), Quintilla; Tafer, Guillemenot (79. Muheim), Bakayoko (89. Ruiz).

Bemerkungen: Sion ohne Neitzke (gesperrt) sowie Mitrjuschkin, Carlitos, Baltazar, Raphael und Kukeli (alle verletzt), St. Gallen ohne Ashimeru (gesperrt) sowie Itten, Wiss und Barnetta (alle verletzt). Verwarnungen: 17. Nuhu (Foul). 67. Abdellaoui (Foul). 74. Lüchinger (Foul). 82. Kouassi (Foul). 92. Kasami (Foul). (sda)

