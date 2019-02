Sport

Super League: YB gibt gegen Thun Punkte ab, Xamax gewinnt



Super League, 20. Runde Thun – Young Boys 1:1 (0:1) Sion – Lugano 2:2 (1:1) Xamax – Luzern 2:1 (2:0)

Bild: KEYSTONE

YB gibt gegen Thun Punkte ab – Xamax feiert wichtigen Heimsieg

Neuchâtel Xamax gewinnt das erste Spiel unter dem neuen Coach Stéphane Henchoz 2:1 gegen den FC Luzern. Im Spitzenspiel trennen sich Thun und die Young Boys 1:1.

Thun – Young Boys 1:1

Es kommt doch noch vor, dass der souveräne Leader YB auch mal Punkte abgibt. Gegen Kantonsrivale Thun gibt es für die Berner nur ein Remis.

Direkt nach dem Anpfiff und kurz vor der Pause sorgten die Thuner für einigen Wirbel im YB-Strafraum. Sandro Lauper konnte den Gegentreffer zu Beginn nur in extremis verhindern. Doch dazwischen zeigren die Young Boys, warum sie die Tabelle anführen. Roger Assalé bringt den Meister nach 20 Minuten per Penalty in Führung.

Thun zeigt sich aber wie so oft in dieser Saison hartnäckig. In der zweiten Halbzeit spielen die Berner Oberländer besser mit, gestalten die Partie ausgegelichen. Und neun Minuten vor dem Ende belohnt Marvin Spielmann diese Arbeit mit dem Ausgleich zum 1:1.

Sion – Lugano 2:2

Der FC Sion jubelt in der Nachspielzeit gegen Lugano – allerdings nur über einen Punkt. Es wäre auch mehr möglich gewesen.

Aus dem Spiel heraus ging bei Sion lange nicht viel. Da brauchte es schon die Mithilfe von Lugano-Keeper Noam Baumann. Der 22-jährige lässt einen Freistoss nach vorne abprallen und schenkt so Ermir Lenjani den Ausgleichstreffer. Zuvor hatte Alexander Gerndt mit einer tollen Direktabnahme zur Führung der Tessiner getroffen.

Nach der Pause waren die Walliser aktiver, aber nachlässig in der Chancenauswertung. Und über Konter blieb Lugano stets gefährlich. Und einen Gegenstoss verwertete Sabbatini kaltblütig zum 1:2 für die Gäste. Dank dem ultraspäten Ausgleich von Ndoye nahm Sion wenigstens noch einen Punkt mit.

Xamax – Luzern 2:1

Neuchâtel Xamax gibt im Abstiegskampf noch nicht auf. Gegen Luzern feiern die Westschweizer einen Heimsieg und rücken wieder näher zum neuntplatzierten GC auf.

Im stürmischen Regen von Neuenburg sahen die Heimfans einen engagierten Auftritt ihres Teams. Als ob sie sich bei Neo-Cheftrainer Stéphane Henchoz' Premiere besonders gut präsentieren wollten, spielten die Aufsteiger munter nach vorne und belohnten sich mit zwei Treffern (25. Ademi und 40. Nuzzolo).

Zudem gelangt den Westschweizern etwas, was zuvor oft Mühe bereitet hatte: Sie spielten defensiv kompakt und liessen nur wenig zu. Vom Gast aus Luzern kam aber auch enttäuschend wenig. Der späte Anschlusstreffer von Marvin Schulz war nur noch Resultatkosmetik.

Bild: KEYSTONE

Die Tabelle

Bild: srf

Die Telegramme

Thun - Young Boys 1:1 (0:1)

8140 Zuschauer. - SR Klossner.

Tore: 19. Assalé (Handspenalty) 0:1. 82. Spielmann (Salanovic) 1:1.

Thun: Faivre; Glarner, Rodrigues, Sutter, Joss; Gelmi; Tosetti (71. Ferreira), Karlen, Hediger (84. Stillhart), Spielmann; Hunziker (57. Salanovic).

Young Boys: Von Ballmoos; Schick, Lauper, Von Bergen, Benito; Fassnacht, Sow, Aebischer, Ngamaleu (86. Garcia); Assalé (76. Gaudino), Nsame.

Bemerkungen: Thun ohne Costanzo, Righetti und Sorgic (alle verletzt). YB ohne Camara, Lotomba, Mbabu, Sulejmani und Hoarau (alle verletzt). 55. Lattenschuss Fassnacht.

Verwarnungen: 6. Hediger (Foul), 19. Glarner (Hands), 34. Schick (Foul), 56. Benito (Foul), 62. Lauper (Foul), 72. Aebischer (Foul), 86. Ngamaleu (Foul), 87. Sow (Foul).

Sion - Lugano 2:2 (1:1)

7000 Zuschauer. - SR Tschudi.

Tore: 11. Gerndt (Bottani) 0:1. 25. Lenjani 1:1. 78. Sabbatini (Fazliu) 1:2. 94. Ndoye (Morgado) 2:2.

Sion: Fickentscher; Maçeiras, Zock, Ndoye, Lenjani; Kouassi (77. Djitté); Toma (85. Grgic), Song (71. Kukeli); Morgado, Kasami, Adryan.

Lugano: Baumann; Lavanchy (47. Brlek), Maric, Covilo, Sulmoni, Mihajlovic; Piccinocchi, Sabbatini; Bottani (54. Fazliu), Carlinhos (74. Sadiku); Gerndt.

Bemerkungen: Sion ohne Abdellaoui (gesperrt), Mitrjuschkin, Baltazar, Raphael (alle verletzt) und Carlitos (nicht im Aufgebot). Lugano ohne Crnigoj und Macek (beide verletzt).

Verwarnungen: 34. Kouassi (Foul), 58. Kasami (Foul), 54. Maric (Foul), 61. Fazliu (Foul), 94. Sulmoni (Foul).

Neuchâtel Xamax - Luzern 2:1 (2:0)

3312 Zuschauer. - SR Hänni.

Tore: 25. Ademi (Veloso) 1:0. 40. Nuzzolo (Serey Dié) 2:0. 80. Schulz (Vargas) 2:1.

Neuchâtel Xamax: Walthert; Gomes, Sejmenovic, Xhemajli; Serey Dié; Fejzullahu (88. Santana), Veloso (64. Corbaz), Pickel, Kamber; Ademi, Nuzzolo.

Luzern: Zibung; Schwegler, Lucas, Cirkovic, Sidler (87. Custodio); Grether, Schulz; Vargas, Schneuwly (64. Demhasaj), Schürpf (46. Eleke); Juric.

Bemerkungen: Neuchâtel Xamax ohne Doudin, Tréand, Lo Pogam, Huyghebaert, Djuric und Minder (alle verletzt). Luzern ohne Lustenberger, Knezevic, Kakabadse, Rodriguez, Ndenge und Ugrinic (alle verletzt). 84. Gelb-rote Karte gegen Grether (Foul).

Verwarnungen: 20. Pickel (Foul), 43. Fejzullahu (Foul), 71. Lucas (Foul), 78. Grether (Foul), 86. Sidler (Foul), 93. Schwegler (Reklamieren). (abu/sda)

