Enttäuschung für Küng im Zeitfahren +++ Basels Serey Die fällt aus

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Basels Geoffroy Serey Die zieht sich am Samstag in der Schlussphase des Super-League-Spiels gegen die Grasshoppers (4:2) einen Muskelfaserriss am rechten Oberschenkel zu. Der 33-jährige Mittelfeldspieler fehlt laut einem Tweet des FC Basel damit am Donnerstag im Qualifikationsspiel zur Europa League bei Vitesse Arnheim.

Die genaue Ausfalldauer wurde vom Verein noch nicht bekanntgeben. Bei einem Muskelfaserriss beträgt die Zwangspause rund drei Wochen. (abu/sda)

Stefan Küng musste sich beim …