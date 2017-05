Bist du Han Solo, Luke Skywalker – oder etwa doch Jar Jar Binks?

Bist du eher Han Solo oder R2D2? Oder etwa doch Jar Jar Binks? Das ultimative Quiz für Star-Wars-Fans – zum heutigen Star-Wars-Tag.

Star-Wars-Tag? Genau, der 4. Mai ist der inoffizielle Star Wars Day. Er wird von Star-Wars-Fans weltweit wegen eines Wortwitzes begangen. Die englische Aussprache des Datums «May, the fourth» hört sich ähnlich an wie der Anfang des Satzes «May the force be with you».

1. Die Macht ist stark in dir. Welche Seite wählst du? X00184 Die dunkle Seite Die helle Seite Die Macht? Ich vertraue lieber auf meine Laser-Pistole. Nicht wahr, Chewie? Michse haben Macht? Also das stinkt ziemlich miefig! 2. Wer ist dein engster Vertrauter? X01095 Ich hatte viel mit dem Imperator zu tun. Vor allem beim Bau des Todessterns. Ich mag Han Solo eigentlich sehr gerne, auch wenn ich mich oft mit ihm streite. Aber es gab da diesen Kuss... Dieser grosse, goldene Metallhaufen hat zwar immer Schiss und findet meine Entscheidungen oft blöd. Aber wir zwei sind trotzdem unzertrennlich – und er spricht auch echt viele Sprachen. Mein bester Freund ist zwar ziemlich fellig, aber auch sehr stark. Und irgendwie scheine nur ich sein komisches Gebrüll zu verstehen. 3. Was ist dein Markenzeichen? AP/AP Ich bin sehr tollpatschig und eigentlich hassen mich alle echten Star-Wars-Fans. Die Weisheit stark in mir ist. Mein gutes Aussehen und mein verschmitztes Lächeln vielleicht? Oder dass mein Millenium-Falke eine Satellitenschüssel auf dem Dach hat? Ich bin ein Party-Monster. Im wahrsten Sinne des Wortes. 4. Du wirst auf einer einsamen Insel ausgesetzt und darfst nur eine Sache mitnehmen. Was ist es? Ohne meine Haarspangen wäre ich aufgeschmissen. Wie soll ich sonst meine hübsche Schnecken-Frisur hinbekommen? Ganz klar mein grünes Lichtschwert! Ach, das ist schwer. Ich mag meinen schwarzen Umhang, aber aus gesundheitlichen Gründen würde ich wohl schon eher meine Maske mitnehmen. Ein Leben ohne Wanderstock sehr schwierig ist. Ich ihn wählen deshalb würde. 5. Bei welchen Landschaften entwickelst du Heimatgefühle? X02856 Wenn ich an die grasbewachsenen Prärien von Alderaan denke. Die weiten Sandwüsten von Tatooine haben schon was! Da ich auf einem Truppen-Transporter aufgewachsen bin, ist mir das Weltall näher als irgendein Planet. Ich persönlich mag den Todesstern sehr gerne. Es ist schon erstaunlich, was Menschen bauen können, wenn man sie nur genügend unter Druck setzt. 6. Bart Simpson hat sein «Ay Caramba», Arnold Schwarzenegger sein «I'll be back». Was ist dein Catch-Phrase? AP TWENTIETH CENTURY FOX «Ach du Güte gut was ich reden da?!» «Wripieppididelidiiidudelidüüü!» «Koo Leia. Cha too ma leia kahnkee, ya ee eema loh kah yah lee.» «Die Macht ist stark in meiner Familie.» 7. Du scheinst kein richtiger Mensch zu sein. Wie würdest du dich selbst beschreiben? X00184 Michse sein super-super nett. Und michse haben abstehende Augen und eine lange Zunge. Nicht auf das Aussehen es kommt an. Auf die inneren Werte du achten musst. «Wripieppididelidiiidudelidüüü!» Ich feiere, esse und trinke gerne. Klar, ich habe ein paar Zentner zuviel auf den Rippen und muss Frauen anketten, damit sie bei mir bleiben. Aber dafür habe ich ein Hausmonster, dem ich Menschen zum Frass vorwerfen kann! 8. Wer oder was geht dir persönlich super auf den Geist? AP/Lucasfilm Ltd. Dieser eingebildete Han Solo! Er denkt nur an sein Geld. Naja, irgendwas hat er ja schon… Aber trotzdem nervt er mich sehr oft! Ungeduld des Menschen grösste Schwäche ist. Dass ich im X-Wing-Flieger von Luke immer draussen sitzen muss! Han Solo! Erst zahlt er seine Schulden nicht, dann versauen er und seine Freunde auch noch meine Party. Und dann ist da seine komische Freundin, die mich gerade... urgs ... würgt ... ich... üüüürggg... Resultat

Hinweis: Dieses Quiz ist erstmals am 4. Mai 2015 auf watson erschienen.

