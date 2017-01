Bild: PHOTOPRESS

Also doch: Eine «Feiglings-Klausel» in Klotens Vertrag mit Luca Cunti

Die ZSC Lions haben kein Herz für gute Unterhaltung. Kommt es im Playoff-Viertelfinal zum Lokalderby, darf Luca Cunti nicht für Kloten spielen.

Bevor Luca Cunti (27) für zwei Jahre zu Lugano wechselt, muss er diese Saison noch zwei Monate in Kloten richtig arbeiten. Die ZSC Lions haben den freundlichen Schillerfalter bis Saisonende zu Kloten transferiert. Sehr zum Verdruss des HC Lugano, der Luca Cunti gerne per sofort übernommen hätte. Der WM-Silberheld bestreitet heute mit Kloten sein erstes Spiel gegen Lausanne.

Es hat einen guten Grund, warum der in Zürich von Trainer Hans Wallson ausgemusterte Nationalstürmer nicht bereits jetzt sein «Flohnerleben» im Tessin beginnen darf. Lugano will Meister werden und war deshalb nicht bereit, die «Feiglings-Klausel» zu akzeptieren. Die ZSC Lions knüpfen an die Freigabe eine Bedingung: kein Einsatz in den Playoffs gegen die ZSC Lions.

Bild: PHOTOPRESS

Kloten ist hingegen aus gutem Grund bereit, diese Klausel zu akzeptieren. Gelingt die Playoff-Qualifikation, dann ist das Saisonziel erreicht und es spielt keine Rolle mehr, ob Luca Cunti in einem allfälligen Viertelfinal gegen die ZSC Lions spielen darf oder nicht. Deswegen kommt nicht ein Zuschauer mehr oder weniger.

Luganos indirekte Bestätigung

Klotens Sportchef Pascal Müller mag das so nicht bestätigen und sagt lediglich: «Wir werden am 29. Januar kommunizieren, ob Luca Cunti gegen die ZSC Lions spielen darf.» Am 29. Januar kommt es in der Qualifikation zur letzten Direktbegegnung. Je nach Ausgangslage können die ZSC Lions für diese Partie einen Einsatz erlauben – oder nicht. Kommt es zu einem Viertelfinal gegen Kloten ist hingegen bereits klar: Luca Cunti darf nicht spielen.

ZSC-General Peter Zahner ärgert sich über die freche Bezeichnung «Feiglings-Klausel». Er mag auch die Argumentation nicht, dass die ZSC Lions genug Selbstvertrauen haben müssten, um sich nicht mehr darum zu kümmern, ob beim Gegner einer spielt, den man selber als nicht mehr gut genug taxiert. «Es ist einfach, als Aussenstehender so zu argumentieren. Aber intern ist die Sache nicht so einfach.»

Logisch. Erstens ist sind die Nerven bei den ZSC Lions angespannt. Nach wie vor ist offen, ob das «schwedische Experiment» mit Hans Wallson tatsächlich gelingt oder im Debakel endet. Und meistens ist es so, dass Spieler gegen ihre ehemaligen Klubs ihr bestes Hockey abrufen. Weil beispielsweise Pascal Berger beim SC Bern nie den Respekt genoss, den er verdient hätte, stürmt er jetzt für die SCL Tigers. Drei seiner sieben Saisontreffer hat er gegen den SCB erzielt.

Bild: KEYSTONE

Luca Cunti würde mit ziemlicher Sicherheit in den Playoffs gegen die ZSC Lions tanzen wie einst bei der Silber-WM 2013. Gross wäre die Polemik in der Medienhauptstadt Zürich, wenn er für Kloten in einer Playoffserie gegen die ZSC Lions die Differenz ausmachen würde.

Peter Zahner bestätigt die «Feiglings-Klausel» indirekt. Er sagt: «Lesen Sie einfach Luganos offizielle Medienmitteilung zu dieser Sache und dann wissen Sie Bescheid.» In dieser offiziellen Medienmitteilung lässt Lugano die Hockeygemeinde wissen, der vorzeitige Transfer sei gescheitert, weil man nicht bereit sei, eben diesen Passus zu akzeptieren. Luca Cunti hätte in den Playoffs gegen die Zürcher nicht eingesetzt werden dürfen.

Umfrage Was meinst du zu Cuntis Klausel? Schlau vom ZSC!

Feige vom ZSC!

Whatever, Kloten kommt eh nicht in die Playoffs.

Whatever, der ZSC wird trotzdem nicht Meister.

Abstimmen 1'234 Votes zu:Was meinst du zu Cuntis Klausel? 33% Schlau vom ZSC!

33% Feige vom ZSC!

33% Whatever, Kloten kommt eh nicht in die Playoffs.

33% Whatever, der ZSC wird trotzdem nicht Meister.

Die nächste Schweizer Center-Generation

Unvergessene Eishockey-Geschichten 04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte 16.01.1905: Nach 23 Tagen Anreise werden die Dawson City Nuggets im Stanley-Cup-Final mit 2:23 vermöbelt 19.10.1996: Del Curto klärt seine Spieler auf: «Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git zwei Minuta, hä!» 24.02.2006: Neunmal das F-Wort in einer Minute – Greg Holst macht sich mit legendärem Ausraster-Interview unsterblich 14.05.2008: Philippe Furrer schiesst das kurioseste Eigentor der Schweizer Hockey-Geschichte 10.10.1979: Ein gewisser Wayne Gretzky bestreitet sein erstes Spiel in der NHL – er wird sämtliche Rekorde pulverisieren 02.05.2000: In St. Petersburg schreibt ein SMS Hockeygeschichte 18.02.2006: Die «Eisgenossen» spielen kanadischer als die Kanadier und rächen sich für eine uralte Schmach 11.03.1979: NHL-Haudegen Randy Holt prügelt sich zu einem bis heute gültigen Rekord – 67 Strafminuten in einem einzigen Spiel 08.04.1980: Sie wissen nicht, was sie tun, als sich zwei Schweden als erste Hockeyspieler einen Playoff-Bart wachsen lassen 28.01.2009: Die Zürcher Löwen krönen sich zu Europas Eishockey-Königen 24.03.1936: Im längsten Hockey-Spiel aller Zeiten fällt das goldene Tor erst im 9. Drittel – um 2.35 Uhr nachts 28.12.1999: «La Montanara» erklingt in Berlin – Ambri krönt sich zum europäischen Champion 31.03.2009: Nie haben wir uns mehr über ein Tor gegen die Schweizer Nati gefreut als bei Omarks Penalty-Trick 22.09.2012: Rick Nash meldet sich mit einem Blitz-Hattrick in der Schweiz zurück 30.12.1981: Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde: 50 Tore in 39 NHL-Spielen 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären Alle Artikel anzeigen

Hol dir die catson-App!

catson catson Deine Katze würde catson 5 Sterne geben – wenn sie Daumen hätte.