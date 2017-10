WM-Qualifikation, 9. Runde B: Andorra – Portugal 0:2 (0:0)

B: Schweiz – Ungarn 5:2 (3:0)

B: Färöer – Lettland 0:0



Dein Blick, wenn du dir die Tore und Stimmen zum Schweizer Sieg gönnst

Die Schweiz hat in Basel das vorletzte Spiel in der WM-Qualifikation gegen Ungarn 5:2 gewonnen und sich für das entscheidende Duell am Dienstag in Portugal in Stimmung gebracht. Wir haben die Tore und Stimmen zum Spiel.

Die Tore

18. Minute: 1:0 durch Xhaka

20. Minute: 2:0 durch Frei

43. Minute: 3:0 durch Zuber

49. Minute: 4:0 durch Zuber

59. Minute: 4:1 durch Guzmics Video: streamable

83. Minute: 5:1 durch Lichtsteiner Video: streamable

87. Minute: 5:2 durch Ugrai

Die Stimmen

«Bis jetzt haben wir eine gute WM-Kampagne gespielt. Doch wir müssen am Boden bleiben, es braucht noch einen letzten Schritt.»

«Ich fühle Erleichterung, dass ich zwei Tore machen konnte. Ich konnte dadurch das Vertrauen zurückgeben, welches ich gespürt habe.»

✅ 90 Minuten

✅ 2 Tore

✅ 3 Punkte



Glückwunsch an Steven #Zuber zu einem überragenden Länderspiel für die Schweiz! 😎🇨🇭 https://t.co/dSsWcKAKds — TSG 1899 Hoffenheim (@achtzehn99) 7. Oktober 2017

«Ich habe Vertrauen in jeden dieser Mannschaft. Die drei Neulinge haben mich voll überzeugt.»

Schön, was der Vladimir aus dieser Truppe gemacht hat. Spielfreude, Mut und Risiko - wir freuen uns auf Dienstag! #SUIHUN — Frau Joller (@fraujoller) 7. Oktober 2017

«Steven Zuber hat ein starkes Spiel gemacht, ob er jetzt gegen Portugal spielt, da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Das wird das Training zeigen.»

🇨🇭🎉 Was für ein toller Auftritt der Schweizer Nationalmannschaft im Joggeli! Wir gratulieren! #SUIHUN

(📸: freshfocus) pic.twitter.com/aaEqk97kjW — FC Basel 1893 (@FC_Basel) 7. Oktober 2017

«Portugal wird eine riesige Herausforderung. Doch für solche Partien leben wir Spieler. Wir sind parat!»

Unglaublich: Die Schweiz kann auch gewinnen, wenn der magische Satz "Der Mann aus Sursee!" nicht fällt. #SUIHUN #Ruefer #Seferovic — Mark Balsiger (@Mark_Balsiger) 7. Oktober 2017

tolle nati, so macht zuschauen wirklich spass! gratulation @SFV_ASF! 💪 #SUIHUN — Basil Anderau (@basilanderau) 7. Oktober 2017

«Wenn alles gepasst hätte, hätten wir nicht zwei Tore kassiert.»

So, "wir" sind durch - fast. Dieses Spiel war eine Offenbarung! Ich war schon lange nicht mehr so zufrieden! #SUIHUN — Markus Christen (@MarkKleinbasel) 7. Oktober 2017

Das Telegramm und die Tabelle

Schweiz - Ungarn 5:2 (3:0)

St.-Jakob-Park, Basel. - 32'018 Zuschauer. - SR Tagliavento (ITA). -

Tore: 18. Xhaka 1:0. 20. Frei (Zuber) 2:0. 43. Zuber (Shaqiri) 3:0. 49. Zuber (Seferovic) 4:0. 58. Guzmics 4:1. 83. Lichtsteiner (Shaqiri) 5:1. 88. Ugrai 5:2.

Schweiz: Sommer; Lichtsteiner, Schär, Djourou, Moubandje; Freuler (85. Derdiyok), Xhaka; Shaqiri, Frei (73. Zakaria), Zuber; Seferovic (63. Embolo).

Ungarn: Gulacsi; Bese (32. Lang), Guzmics, Kadar, Korhut; Patkai, Elek (56. Markvart); Lovrencsics, Adam Nagy, Varga (69. Sallai); Ugrai.

Bemerkungen: Schweiz ohne Behrami, Gelson Fernandes und Edimilson Fernandes (alle verletzt), Ungarn ohne Dzsudzsak und Fiola (beide gesperrt) sowie Gera und Szalai (beide verletzt). Verwarnungen: 35. Ugrai (Foul). 44. Elek (Foul). (sda)

