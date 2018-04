DIE SCRJ LAKERS!



Weil die SCRJ Lakers jetzt mehr an den Aufstieg glauben denn je. Ein Sieg fehlt ihnen nur noch zur Rückkehr ins Hockey-Oberhaus. Auf dieses eine Spiel hat die Mannschaft ein Jahr lang hingearbeitet.



Mit einer unglaublichen Willensleistung hat sich Rappi diese eine Chance erkämpft. Die drei Niederlagen in Serie vom 2:0 zum 2:3 in Serie – zwei davon waren extrem bitter – steckten die Lakers überraschend locker weg. Das in solchen Momenten so gerne heraufbeschworene Momentum liegt jetzt wieder auf ihrer Seite.



Immer wieder heisst es, dass der Druck, der auf Kloten lastet, grösser sei. Das ist Humbug. Rappi hat genau den gleichen Druck. Wenn der SCRJ heute verliert, ist der grosse Traum vom Aufstieg endgültig geplatzt und die «Seebuben» müssen ein ganzes Jahr auf ihre nächste Chance warten. Doch der Druck ist positiver: Rappi darf etwas erreichen, Kloten muss etwas verhindern. Und dieses etwas ist nichts geringeres als der erste Abstieg der Klubgeschichte.



Dass der SCRJ in entscheidenden Spielen sein Potenzial voll und ganz ausschöpfen kann, hat das Team des erfahrenen Trainers Jeff Tomlinson gleich mehrfach im Cup bewiesen. Auf dem Weg zum Titel eliminierte man mit Lugano, Zug und Davos drei andere NLA-Kaliber als Kloten.



Der EHC verfügt zwar über mehr Talent, doch in einem Alles-oder-nichts-Spiel entscheiden andere Faktoren: Kampfbereitschaft, mentale Frische, defensive Stabilität, ein starker Goalie sowie die Special Teams. Überall hat Rappi Vorteile.



Wenn sich der SCRJ nicht vom Klotener Publikum beeindrucken lässt, kein frühes Tor kassiert und Denis Hollenstein neutralisieren kann, dann steht dem Aufstieg nach drei Jahren in der NLB nichts mehr im Weg.



von Philipp Reich