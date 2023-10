Mit dem Pixel und Pixel XL steht Google vor dem Neustart seiner Smartphone-Ambitionen. Screenshot: Google

Aufgepasst, Apple! Jetzt kommt das erste «echte» Google-Phone

Google hat ein Video veröffentlicht, das die Silhouette eines Smartphones zeigt. Der Internetkonzern gibt so einen Wink mit dem Zaunpfahl auf das erste Pixel-Handy.

Jetzt also doch! Noch vor Ende Jahr dürften mit grosser Wahrscheinlichkeit die beiden ersten Google-Smartphones kommen. Der Internetkonzern lädt die Medien für den 4. Oktober zu einem Event nach San Francisco ein. In einem dazugehörigen Twitter-Video ist die Silhouette eines Smartphones zu sehen.

Branchenbeobachter rechnen schon länger damit, dass Google im Oktober sein eigenes Android-Smartphone vorstellt. Es heisst demnach nicht mehr Nexus, sondern Pixel.

Mitentwickelt werden die Pixel-Geräte weiterhin von Hardware-Partnern wie HTC. Google nimmt aber vermutlich mehr Einfluss auf die Geräte-Entwicklung, während die Hardware-Hersteller zu Auftragsfertigern degradiert werden.

Das Marketing für die neuen High-End-Smartphones dürfte künftig direkt von Google übernommen werden, um gegen das iPhone von Apple oder die Galaxy-Modelle von Samsung bestehen zu können. Auch beim Betriebssystem ist davon auszugehen, dass die Pixel-Phones stets zuerst die neuste Android-Version erhalten.

Pixel XL und Pixel: Die Google-Smartphones unterscheiden sich nur in der Grösse (5,5- und 5-Zoll-Display), haben ansonsten das gleiche Design.

Was wir bereits über die Pixel-Phones zu wissen glauben

Zuletzt sind einige Fotos und Informationen zu den Google-Phones durchgesickert: Der Tech-Blog Android Police veröffentlichte ein mit Absicht oder aus Versehen zu früh ausgestrahltes Werbevideo der Google-Tochter Nest, in dem das neue Pixel-Smartphone deutlich zu erkennen ist. An der Authentizitä̱t der Fotos bestehen daher kaum mehr Zweifel.

Ein erstes Foto der beiden neuen Google-Smartphones. Gut zu erkennen ist der Fingerabdruck-Scanner auf der Rückseite.

Das Pixel von Google im Werbevideo. Video: YouTube/Android Police

Die Pixel-Smartphones soll es in den Varianten Aluminiumfarben, Schwarz und Blau geben. Bei den technischen Daten tappen wir bis zur Präsentation am 4. Oktober im Dunkeln. Laut Gerüchteküche soll das Pixel bereits mit einem Snapdragon-821-Prozessor ausgestattet sein, sprich einer verbesserten Version jenes Qualcomm-Prozessors, der in den meisten Top-Android-Smartphones von 2016 zu finden ist.

Und der Preis? Es wird teuer

Die bisherigen Nexus-Smartphones, die Google mit Partnern wie Samsung, HTC oder Huawei entwickelt hat, waren vergleichsweise günstig. Dies dürfte sich laut Android Police mit dem Pixel ändern. So soll die günstigste Ausführung des kleineren Modells um 649 US-Dollar kosten – und somit in die Preisregionen des iPhones oder der Samsung Galaxy-S-Reihe vordringen. Schlussendlich dürften die Preise in den Läden aber vor allem davon abhängen, wie gross die Nachfrage nach den ersten «echten» Google-Smartphones sein wird.

Lange hat sich Google auf sein erfolgreiches Betriebssystem Android konzentriert und die Entwicklung neuer Smartphones Partnerfirmen wie HTC, Samsung oder Huawei überlassen. Für diese Nexus-Smartphones lieferte Google jeweils die neuste Android-Version, während die Geräte von den Partnerfirmen entwickelt wurden.

Mit dem Pixel-Tablet und dem eigenen Notebook namens Chromebook Pixel ist Google bereits in den Hardware-Bereich vorgestossen. Es war daher nur eine Frage der Zeit, bis auch Smartphones unter der einheitlichen Marke Pixel verkauft werden.

Pixel C: Googles erstes eigenes Tablet im Test 1 / 15 Pixel C: Googles erstes eigenes Tablet im Test Google Pixel C: Das neue Tablet soll vor allem dazu dienen, Android 6.0 Marshmallow zu verbreiten und zu demonstrieren, was mit der neuen Software möglich ist.

Bereits 2012 versuchte Google mit dem Kauf des Handy-Pioniers Motorola Fuss im Smartphone-Markt zu fassen. Die Integration von Motorola in den Google-Konzern scheiterte jedoch und so wurde die Tochterfirma Anfang 2014 an den chinesischen Tech-Giganten Lenovo verkauft.

