Swisscom erhöht Abopreise um 191%: So reagieren die Kunden auf den erzwungenen Abowechsel



Marktführerin Swisscom nimmt sieben alte Handy-Abos aus dem Sortiment. Ausgerechnet treue Kunden werden automatisch auf massiv teurere Abos hochgestuft.

Swisscom mistet ihre alten Handy-Abos aus. Alte Abos wie Natel swiss liberty, «Natel basic liberty» oder «Natel liberty primo» werden nicht mehr länger angeboten, berichtete am Montag das SRF-Konsumentenmagazin «Espresso». Kunden, die davon betroffen sind, haben in den letzten Tagen Post erhalten. Darin steht, dass das alte Abo auf den 8. November automatisch durch ein anderes, teureres Abo abgelöst werde. Die Kunden wurden also nur gut einen Monat vor dem automatischen Abowechsel – sprich dem Zwangs-Upgrade – informiert.

Dass alte Handy-Abos vom Markt verschwinden, ist ein normaler Vorgang und an sich kein Problem. Umstritten sind jedoch die Methoden des Marktführers: Bei den neuen Abos handelt es sich teils um Flatrate-Angebote, bei denen Gesprächsminuten und Datenvolumen inklusive sind – dafür sind sie aber auch deutlich teurer. Das Konsumentenmagazin «Espresso» schreibt:

«So kostete ein ‹Natel-basic-liberty›-Abo 12 Franken im Monat. Für das Nachfolge-Abo ‹inOne mobile light› bezahlt man jedoch monatlich 35 Franken. Beim Wechsel vom ‹Liberty-primo›-Abo zum ‹inOne mobile XS› steigt die Monatsgebühr von 29 auf 65 Franken. «Espresso»

Swisscocm-Kunden zahlen also auf einen Schlag je nach Abo 191 bzw. 124 Prozent mehr. Swisscom verweist auf ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), die solche automatischen Abowechsel vorsehen.

In den Reaktionen gegenüber «Espresso» reden die Betroffenen von «Frechheit», «Unverschämtheit» und «hundslausig». Für manche der Betroffenen kann das neue Flatrate-Abo zwar günstiger sein als das alte Abo, bei denen für Anrufe und Internetnutzung separat Kosten anfielen, aber viele haben sich bewusst für ein sehr günstiges Handy-Abo entschieden, weil sie selten telefonieren oder so gut wie nie auf dem Smartphone im Netz surfen. Es gehe der Swisscom offenbar nur darum, möglichst viel Geld aus ihren langjährigen Kunden herauszupressen, sagen die Betroffenen gegenüber dem SRF.

Die Swisscom verteidigt sich im Gespräch mit «Espresso»: Für Leute, die ihr Handy wenig nutzen, werde es zwar tatsächlich teurer, der Grossteil der betroffenen Kunden fahre aber mit den neuen Abos besser.



Diese Abos sind betroffen:

Natel swiss liberty

Natel basic liberty

Natel liberty primo

Natel budget min

Natel xtra start

Natel data flat



Was können Betroffene tun?

Wer mit dem automatischen Abowechsel nicht einverstanden ist, kann die Gelegenheit packen und zu einem günstigeren Anbieter wechseln. Die Konkurrenz hat sehr attraktive Abos für 19 bis 29 Franken im Angebot – teils inklusive Flatrate. Wer sein Handy aber eh nur selten nutzt, dürfte in den allermeisten Fällen mit einem Prepaid-Angebot am besten fahren.



Telekom-Experte Ralf Beyeler vom Vergleichsdienst Moneyland rät: Sollte Swisscom auf Ihrer Forderung bestehen, die @ombudscom einschalten. Wenn das tausende Betroffene Kunden machen, wird Swisscom sehr schnell zurückrudern (Verfahren vor der Ombudscom ist für Swisscom ein Heiligtum). — Ralf Beyeler (@ralfbeyeler) 8. Oktober 2018

Automatische, vom Kunden nicht gewünschte Abo-Upgrades, haben bei den Telekom-Anbietern System. Bereits Ende August informierte Swisscom Teile ihrer Kundschaft, dass die bislang günstigsten Internet-Abos minim schneller und gleichzeitig teurer werden. Wer damit nicht einverstanden ist, muss selbst aktiv werden und sich wehren. UPC und Sunrise nutzen seit Jahren die gleichen Tricks.

Die Methoden von Swisscom und Co. haben zuletzt auch die Stiftung für Konsumentenschutz auf den Plan gerufen: «Aktuell gehen bei uns zahlreiche Protestschreiben wegen der einseitigen Vertragsänderung durch Swisscom ein. Wir haben Swisscom dazu aufgerufen, die Vertragsanpassungen zu widerrufen und künftig auf solche Opt-Out-Spielchen zu verzichten. Wir warten auf eine Antwort», schrieb die SKS Anfang September.

Swisscom verteidigte vor einem Monat ihre einseitigen Tarifänderungen bei den Internet-Abos, für die sie zum Teil harsch kritisiert wurde. Auf die Frage, ob solche automatischen Preiserhöhungen künftig zur Strategie zählten und regelmässig erfolgten, sagte Finanzchef Mario Rossi im Interview mit der Nachrichtenagentur AWP: «Nein, sicher nicht.»

Der Kommentar des Redaktors Die Methode von Swisscom widerspricht dem Prinzip «Der Kunde ist König», denn es gibt einen guten Grund, wieso sich Kunden für ein bestimmtes Abo entscheiden. Würden sie mehr Datenvolumen wünschen, würden sie von sich aus aktiv. Kunden ungefragt ein teureres Abo unterzujubeln ist schlicht und einfach dreist. Wer solche ungewollten Abowechsel hinnimmt, die gar nicht gebraucht werden, zahlt nach wenigen Jahren massiv mehr, als ursprünglich geplant. Konsumentenfreundlich wäre, wenn die Provider über das Ende ihres bestehenden Abos informieren und es den Kunden überlassen, ob sie das teurere Abo bestellen wollen. (Oliver Wietlisbach)

So findest du in 30 Sekunden das passende Abo oder Prepaid-Angebot:

Beide Online-Vergleichsdienste bieten einen umfassenden Tarifrechner, der die aktuell günstigsten Handy-Abos und Prepaid-Angebote findet, die deinem individuellen Nutzungsverhalten entsprechen.

