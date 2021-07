Digital

Schweiz

Fehler in Covid-Zertifikat sollte korrigiert werden – so geht's!



bild: watson

Kommentar

Dein Covid-Zertifikat könnte einen fiesen Fehler haben, so wie meines 😌

Covid-Zertifikate können Fehler enthalten. Hier erfährst du, wie die für die Kontrolle unverzichtbaren Angaben geändert werden.

Dieser Beitrag ist eine Mischung aus persönlichem Erfahrungsbericht und Zusammenfassung der wichtigsten Fragen und Antworten zu Fehlern in Covid-Zertifikaten.

Am Anfang war das Radio

Ich bin nie richtig warm geworden mit meinem zweiten Vornamen. Aber was solls: Er ist nun mal in meinen amtlichen Ausweisen eingetragen.

Und genau da begann heute Morgen das Problem. Wobei ich zunächst gar nichts davon mitbekam. Meine Frau war es, die während der Autofahrt zur Arbeit Radio hörte. Ob über UKW oder DAB+ tut hier nichts zur Sache. Aber zum Glück lief das SRF-Konsumentenmagazin «Espresso».

Da wurde der Fall einer Frau aus Basel geschildert, die in ihrem lang ersehnten Covid-Zertifikat einen Fehler feststellte. Das Geburtsdatum stimmte nicht. Dann ging das Hotline-Theater los.

Was ist wirklich wichtig?

Die persönlichen Angaben auf dem Covid-Zertifikat müssen unbedingt mit den Angaben im Reisepass oder der Identitätskarte (ID) übereinstimmen. Und zwar Buchstabe für Buchstabe, Zahl für Zahl. Ein nicht korrektes Geburtsdatum oder ein fehlender zweiter Vorname könnten dazu führen, dass das Covid-Zertifikat bei einer Überprüfung abgelehnt wird.

Zwar habe ich nicht vor, diesen Sommer ins Ausland zu reisen. Und auch Konzerte oder Fussballspiele verfolge ich vorerst nur auf dem Display. Aber früher oder später soll es wieder mal ans Meer gehen.

Schnell krame ich mein Covid-Zertifikat hervor und schaue nach. Tatsächlich: Da fehlt der zweite Vorname!

Willkommen in «Föderalismustan»

Auf dem A4-Papier mit dem Briefkopf der Schweizerischen Eidgenossenschaft steht klar und deutlich, dass mein Covid-Zertifikat durch das Bundesamt für Gesundheit BAG herausgegeben wurde. Und ganz unten findet sich die Telefonnummer der «Infoline Coronavirus» (+41'58'463'00'00).

Doch dort ist man nicht zuständig, wie mir eine Frauenstimme nach knapp zehnminütigem Warten eröffnet.

Es ist ein bisschen wie bei der SwissCovid-App. Offizielle Herausgeberin ist das BAG. Doch die bürokratischen Herausforderungen überlässt der Bund den Kantonen. Ich solle mich bitte an meinen Wohnkanton wenden, heisst es. Dann gibt mir die Infoline-Mitarbeiterin eine Telefonnummer.

Die nächsten zehn Minuten in der Warteschlaufe gehen auf meine Kappe. Ich hätte merken müssen, dass mir die wirklich sympathisch klingende Frau eine Nummer aus Basel gab. Dabei hatte ich doch extra von unserem Hausanschluss angerufen. «Vorwahl 044, wüssed Sie!»

Nun denn, im zweiten Anlauf erhalte die Hotline-Nummer meines Wohnkantons. Nach weiteren zehn Minuten Wartezeit und ziemlich angenehmem Hintergrund-Gedudel erfahre ich, dass ich die nötige Fehlerkorrektur ganz einfach online veranlassen kann.

Nur ein Online-Formular auf der kantonalen Website ausfüllen, eine digitale Kopie meines Reisepasses im JPEG-Format hochladen, fertig.

screenshot: zh.ch

Kurz darauf hab ich auch schon die Bestätigung im Maileingang.

screenshot: watson

Und damit zu den wichtigsten Informationen!

Wer ist von Zertifikats-Fehlern betroffen?

Mehr als drei Millionen Schweizerinnen und Schweizer sind inzwischen zweimal geimpft worden gegen Covid-19.

Wie SRF berichtet, sei dem Bund beim Drucken der Covid-Zertifikate für Genesene in den Kantonen Luzern, Obwalden und Graubünden sowie von Zertifikaten für Geimpfte im Kanton Luzern ein Fehler unterlaufen. In einigen Zertifikaten seien Doppelnamen falsch geschrieben worden. «Die betroffenen Personen sollten in den nächsten Tagen automatisch ein neues, korrektes Zertifikat erhalten.»

Wo (unter Hochdruck) gearbeitet wird, passieren Fehler. Umso wichtiger ist es, ein ausgestelltes Covid-Zertifikat genau zu kontrollieren.

Wer ist zuständig bei Zertifikats-Fehlern?

Dein Wohnkanton. Bzw. der Kanton, in dem dein Covid-Zertifikat ausgestellt wurde.

Was ist zu tun bei einem Fehler im Covid-Zertifikat?

Das hängt vom Kanton ab, in dem du wohnst.

Zum Schluss wirds leider kompliziert.

SRF spricht von einem «Wildwuchs bei den Kantonen».

Während in einigen Kantonen spezielle Schalter Änderungen am Zertifikat vornehmen würden, könne man das Dokument in anderen Kantonen mittels Online-Formular anpassen lassen. In den Kantonen Bern, Graubünden und Appenzell Ausserrhoden gebe es zwei unterschiedliche Regelungen, je nachdem, wo sich jemand impfen liess.

Nun denn, ich wünsche viel Geduld!

Und falls du etwas länger in einer Warteschlaufe hängen solltest, kann ich Radiohören empfehlen. 😉

PS: Wie lautet der zweite Vorname des Redaktors?

Datenschutz, sorry! 😌

Quellen

