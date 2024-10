Le record du monde de haka est à nouveau Néo-Zélandais

Les participants ont exécuté le célèbre haka «Ka Mate», que les fans de rugby connaissent bien grâce aux All Blacks. Ce haka, créé en 1820 par le chef guerrier Te Rauparaha de la tribu Ngati Toa, est devenu mondialement célèbre, notamment grâce à la fameuse équipe de rugby lors du tournoi des six nations.

Dimanche 29 septembre, c’est précisément 6531 passionnés qui ont envahi le stade Eden Park à Auckland pour réaliser cette performance. Alors que les organisateurs prévoyaient plutôt 10 000 participants, ce chiffre a quand même suffi pour battre le précédent record de 4028 personnes. Mais en terre maorie, on pouvait s’attendre à ce que ce soit bien plus qu'une simple question de chiffres. C’était une affaire de fierté nationale.

La Nouvelle-Zélande c’est les kiwis, la Terre du milieu mais aussi et surtout le haka, cette danse d’origine maorie. Et comme tout un symbole, ils viennent de battre le record du monde du plus grand haka.

«Monsters» sur Netflix: ce détail glaçant est bel et bien réel

Au début de la saison 2 de Monsters, série numéro 1 actuellement sur Netflix, l'un des deux frères porte un toupet. On vous explique pourquoi.

La scène est surprenante, voire choquante si on s'est déjà attaché au personnage. Dans le premier épisode de Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story sur Netflix, Kitty Menendez arrache brutalement la moumoute de son fils Lyle, devant son frère et son père.