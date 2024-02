Lionel Messi, Jenna Ortega où encore Chris Pratt, les stars répondent toujours présentes pour le Super Bowl (vu le cachet, on les comprend). watson

People

Notre top 10 des meilleures pubs du Super Bowl

Le «Big Game», c'est le moment où les marques dépensent sans compter. Les premières publicités déjà sont visibles, et les marques ont mis le paquet!

Plus de «Divertissement»

Le Super Bowl LVIII, qui constitue la finale de la saison 2023 de la National Football League (NFL), est l'un des moments télévisés les plus regardés outre-Atlantique. Qui dit des millions de téléspectateurs, dit forcément des publicités, et autant dire qu'à ce niveau-là, les marques mettent les petits plats dans les grands pour vous vendre des chips, des sodas, des voitures ou encore des abonnements de téléphonie.

Au menu, de l'audace, des stars hollywoodiennes et des effets spéciaux souvent spectaculaires. Les annonceurs peuvent espérer atteindre au moins 110 millions de téléspectateurs cette année pour le match entre les 49ers de San Francisco et les Chiefs de Kansas City qui aura lieu dimanche 11 février 2024.

Une seule publicité de 30 secondes lors du Super Bowl coute jusqu'à 7 millions de dollars aux entreprises. C’est pourquoi certaines marques ont décidé de dévoiler leur publicité du Super Bowl à l’avance dans le but de générer un buzz, et ainsi rentabiliser considérablement leurs investissements au cours de ces prochains jours.

Lionel Messi pour de la bière

Vidéo: youtube

Le Ballon d'or 2023 est mis à l'honneur dans la publicité d'une marque de bières: Michelob ULTRA. Un gros coup réalisé pour cette marque méconnue puisque Lionel Messi reste l'un des sportifs les plus suivis de la planète.

Chris Pratt pour Pringles

Vidéo: watson

L’acteur vedette des Gardiens de la galaxie s'est fait pousser une moustache. Depuis, il ressemble à s’y méprendre au personnage sur les boîtes de Pringles, à un point que même la reconnaissance faciale de son téléphone galère.

Ross, Rachel et les Beckhams pour Uber Eats

Vidéo: watson

Pour se souvenir qu'Uber Eats livre presque tout, il suffit d'oublier quelque chose d'autre. Dans ce spot qui joue sur la perte de mémoire, on retrouve Jennifer Aniston qui a oublié son partenaire de Friends David Schwimmer, ou encore le couple Beckham qui n'arrive pas à se rappeler des Spice Girls.

Jenna Ortega pour des Doritos

Vidéo: youtube

L'actrice Jenna Ortega rend hommage à ses racines mexicaines dans un clip pour la célèbre marque de chips Doritos. Celle-ci se balade dans l'aile d'un supermarché avec ses deux grand-mères «Dina & Mita». Ce duo va être au coeur d'une véritable course-poursuite explosive.

À propos de Jenna Jenna Ortega ne serait pas aussi cool que vous le pensiez

Patrick Stewart, Drew Barrymore pour Paramount+

Vidéo: youtube

Cette publicité pour la plateforme de streaming met en scène différents personnages issus de la pop culture, comme le Masterchief de Halo, Knuckles de Sonic, le Hérisson ou encore Arnold du dessin animé Hé, Arnold dans un spot méta puisque tout prend place au pied de la montagne du logo Paramount.

Jason Momoa qui reprend Flashdance pour T-Mobile

Les fans de la série culte Scrubs reconnaitront les interprètes de JD et Turk. Zach Braff et Donald Faison sonnent à la porte de Jason Momoa pour un retour dans le passé, puisqu'ils vont rendre hommage au film Flashdance des années 1980, avec une séquence de danse sur What a Feeling.

Martin Scorsese pour Squarespace

Les extraterrestres, constatant que les Terriens sont complètement absorbés par leurs téléphones, décident d’établir le contact avec eux en lançant un site web via la plateforme Squarespace. Le spot est réalisé par Martin Scorsese «himself» qui, comme dans la plupart de ses films, fait également une apparition.

Au fait, vous avez vu son dernier film? Martin Scorsese signe un coup de maître

Christopher Walken et Usher pour BMW

La marque allemande se dit unique, tout comme le célèbre acteur Christopher Walken que tout le monde essaie d'imiter d'une manière un peu gênante. Cette publicité met également en vedette celui qu’on verra sur scène à la mi-temps, Usher.

Pour en savoir plus sur la mi-temps People Cette superstar des années 2000 va animer la mi-temps du Super Bowl

Arnold Schwarzenegger pour State Farm

Arnold Schwarzenegger est un vendeur d’assurances héroïque dans cette publicité explosive, dont le tournage s'avère un peu compliqué à cause de… son accent autrichien.

Jeremy Renner pour Silk

L'acteur Jeremy Renner avait failli perdre la vie dans un accident l'hiver passé. Cet ancien membre des Avengers est de retour, et en pleine forme. Il prépare son déjeuner avec une dextérité olympique en chantant I Feel Good dans cette pub pour du lait végétal. Dans ce spot, joue également sa fille Ava.

L'acteur parle de son accident 👇 People «Mon œil est sorti de son orbite» Jeremy Renner se confie chez Jimmy Kimmel

Pour un compte-rendu plus complet du Super Bowl, avec ses bandes-annonces de films, ses autres publicités à venir et son show de la mi-temps, on vous tiendra évidemment au courant.