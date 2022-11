Vidéo: watson

Granit Xhaka jure à la télé anglaise et embarrasse le journaliste

Le footballeur suisse n'a pas su trouver les mots pour décrire la prestation des fans d'Arsenal dimanche, après la victoire des Gunners contre Chelsea 1-0.

On ne jure pas à la télévision anglaise, c'est très inconvenant. Pour l'avoir oublié, Granit Xhaka s'est fait reprendre (gentiment et avec le sourire) par l'envoyé spécial du derby londonien entre Chelsea et Arsenal, dimanche après-midi.

Descendu sur la pelouse pour interroger le milieu des Gunners, le journaliste de BT Sport se tourne vers les fans d'Arsenal en expliquant en substance à Xhaka que leur joie est si belle que même la pluie ne peut les empêcher de continuer à célébrer la victoire. «Une grande victoire», ajoute-t-il ensuite. «Vous voyez cette atmosphère? Elle est fucking incroyable!», répond Xhaka, encore sous le coup de l'émotion.

Vidéo: watson

L'international suisse veut poursuivre mais il est interrompu par le journaliste, qui lui retire le micro et s'incruste dans le champ de la caméra. «Désolé pour ce langage», lance-t-il amusé, en mettant une main sur l'épaule du joueur. Xhaka se rend alors compte que sa langue a fourché et s'excuse à son tour en riant.

Le genre d'épisode qui ne peut que faire grandir la popularité de Granit Xhaka auprès des fans d'Arsenal, avec lesquels il n'a pas toujours entretenu une relation de franche camaraderie.