beau temps
DE | FR
burger
Sport
Basketball

Le basket suisse est fâché: «On est les dindons de la farce»

Daniel Goethals, nouveau Secretaire General de Swiss Basketball, parle lors d&#039;une conference de presse de Swiss Basketball ce mercredi 8 octobre 2025 a Fribourg. (KEYSTONE/Cyril Zingaro)
Daniel Goethals est le Secrétaire Général de Swiss Basketball depuis l'été dernier.Image: KEYSTONE

Cette décision énerve le basket suisse: «On est les dindons de la farce»

L'équipe nationale se retrouve sans sélectionneur pour les deux prochains matchs, ce vendredi et lundi. Une situation qui agace le Secrétaire Général de Swiss Basketball. Interview.
27.02.2026, 05:3227.02.2026, 05:32
Julien Caloz
Julien Caloz

L'équipe de Suisse de basket affrontera la Bosnie-Herzégovine vendredi et lundi sans son sélectionneur. Ilias Papatheodorou n'est pourtant ni malade ni suspendu: il n'a tout simplement pas été autorisé par son club grec de Maroussi à s'absenter pour diriger la sélection suisse lors de ces deux rencontres qualificatives pour la Coupe du monde 2027. Un coup dur pour la Nati de basket et son Secrétaire général, Daniel Goethals, déçu et fâché. Il nous livre ses sentiments.

Daniel Goethals, on imagine que c'est un peu embêtant pour une sélection de ne pas avoir d'entraîneur.
Oui. L'absence d'Ilias Papatheodorou est embêtante et pénalisante pour nous. On sait qu'il aurait aimé venir, mais que son club s'y est opposé. J'ai donc écrit à Maroussi, qui avait l'air de penser que leur équipe était plus importante que la sélection suisse, pour leur dire qu'Ilias avait une mission avec nous et qu'il devait respecter son mandat.

Switzerland�s coach Ilias Papatheodorou reacts during the FIBA Basketball World Cup 2027 European Pre-Qualifiers game between Switzerland and Slovakia at the AXA Arena in Winterthur, Switzerland, Wedn ...
Ilias Papatheodorou a un contrat de plusieurs saisons avec Maroussi, un mandat qui lui prend dix mois de son temps. Il doit s'absenter quelques fois pour diriger les six à huit matchs par année que disputent la Suisse, mais n'a cette fois pas été autorisé à le faire par son employeur principal. Keystone

Ce n'est pas la première fois qu'une telle situation se produit en équipe de Suisse.
C'est vrai. A ma connaissance, il n'existe aucune règle au sein de la FIBA (réd: la Fédération internationale de basketball) permettant de sanctionner un club qui refuse de libérer son entraîneur pour une équipe nationale.

Quelles solutions a donc la Fédération suisse dans ce genre de cas?
On en a deux. La première, c'est d'accepter la situation tout en manifestant notre désaccord. La seconde, c'est d'envisager de terminer la collaboration avec un entraîneur qui a manqué un rendez-vous avec la sélection, mais ce n'est pas du tout la position de la Fédération suisse aujourd'hui. On sait très bien que ce forfait n'a pas été décidé par Ilias.

«Lui se retrouve en quelque sorte pris en otage et nous, nous sommes les dindons de la farce»

Un autre sujet qui fâche:

La NBA en a marre des équipes qui font exprès de perdre

Ce que vous n'acceptez pas, c'est d'avoir été mis devant le fait accompli.
Exactement. L'attitude de Maroussi est très dommageable. Si le club nous avait contactés plus tôt en nous expliquant qu'il était dans une situation sportive compliquée et en nous demandant qu'Ilias ne soit pas là pendant les dix jours du rassemblement, mais tout de même présent pour nos deux matchs, nous aurions certainement trouvé des solutions. Or, là, nous sommes mis devant le fait accompli.

Pour éviter que cela se reproduise, vous pourriez engager un coach à temps plein. Celui-ci travaillerait pour les équipes de jeunes toute l'année et comme il serait employé par la Fédération suisse, il serait libéré pour les rassemblements de l'équipe première.
C'est une solution, mais elle n'est absolument pas en adéquation avec le haut niveau. Le coaching, ce sont des réflexes qui s'entretiennent jour après jour, semaine après semaine. Ce n'est pas comme en football.

C'est-à-dire?
En football, vous avez le temps et les moyens d'analyser, puisque vous avez un paquet d'assistants dans le staff.

«En basket, le coach doit prendre des décisions à la seconde près, sinon il risque de perdre le match»

Opter pour une solution avec un entraineur qui n'est pas actif dans des rencontres de niveau professionnel, ce n'est pas quelque chose de viable. Ce n'est en tout cas pas ma façon de voir les choses.

Que pouvez-vous faire concrètement pour vous assurer qu'une telle situation ne se reproduise pas?
Nous pourrions engager un sélectionneur qui travaille dans un championnat où il y a la possibilité d'avoir un petit peu plus d'échanges qu'avec Maroussi. D'après mon expérience en Grèce, les règles ne sont pas toujours respectées par les clubs. J'y ai joué pendant deux ans, je sais donc de quoi je parle. Il suffit de lire les médias locaux: il y a rarement un jour sans mentionner un problème dans le championnat, que ce soit avec les coachs, les joueurs, les dirigeants ou la presse.

Dans un communiqué annonçant l'absence du sélectionneur, vous dites que ce dernier est «pleinement impliqué dans la préparation et le suivi de l’équipe». De quelle manière?
Dans notre malheur, il y a tout de même un point positif: Maroussi a accepté de relâcher l'assistant d'Ilias, qui est aussi son assistant en équipe nationale.

«C'est une bonne nouvelle, car ils auraient pu dire non aux deux, mais ils ne voulaient sans doute pas pousser le bouchon trop loin!»

Nous pourrons donc compter sur Dimitris Menoudakos, qui est le relais parfait d'Ilias et qui est en contact permanent avec lui. Il sera accompagné de Patrick Pembele, qui occupera la fonction de premier assistant, ainsi que de Hervé Coudray, Responsable technique de Swiss Basketball, qui intégrera le staff en qualité de deuxième assistant pour cette période.

ABD0094_20221113 - GRAZ - ÖSTERREICH: Trainer Ilias Papatheodorou (SUI) während der Basketball-Begegnung zwischen Österreich und der Schweiz anl. der Vorqualifikation für die EM 2025 am Sonntag, 13. N ...
Ilias Papatheodorou lors d'Autriche-Suisse en 2022. Image: APA/APA

Selon vous, quel sera l'impact de cette situation sur le parquet? L'équipe de Suisse dispute tout de même deux matchs cruciaux.
J'aime penser que parfois, et même souvent, quand des joueurs se sentent victimes d'une injustice, ils ont la capacité de se battre pour la révéler. Je pense aussi que notre habituel sélectionneur assistant sera grandement motivé à l'idée de prendre le relais et de faire le boulot pour Ilias.

«Sur la double confrontation qui nous attend face à la Bosnie-Herzégovine, cette situation doit nous rendre plus forts»
Plus d'articles sur le sport
Le prochain match de la Nati fait grincer des dents
Le prochain match de la Nati fait grincer des dents
Un pilote de chasse permet à ce petit club de cartonner en Champions League
Un pilote de chasse permet à ce petit club de cartonner en Champions League
de Yoann Graber
Les zizis truqués en saut à ski refont parler d’eux
Les zizis truqués en saut à ski refont parler d’eux
Le maillot du Top Scorer va radicalement changer
Le maillot du Top Scorer va radicalement changer
Les arbitres de NHL ont une qualité que les Suisses n’ont pas
Les arbitres de NHL ont une qualité que les Suisses n’ont pas
de Klaus Zaugg
L'attitude de Lichtsteiner au FC Bâle peut lui coûter cher
L'attitude de Lichtsteiner au FC Bâle peut lui coûter cher
de Christoph Kieslich
«Jack Hughes for President»: voici la nouvelle icône du rêve américain
«Jack Hughes for President»: voici la nouvelle icône du rêve américain
de Antoine Menusier
Cette star hollandaise fait à nouveau parler d'elle
Cette star hollandaise fait à nouveau parler d'elle
Un arbitre d'élite suisse condamné pour avoir filmé des joueuses nues
Un arbitre d'élite suisse condamné pour avoir filmé des joueuses nues
Cette ville romande va accueillir un géant du hockey
Cette ville romande va accueillir un géant du hockey
de Romuald Cachod
Son geste provocateur et antisportif lui a coûté très cher
Son geste provocateur et antisportif lui a coûté très cher
Ce patineur risque sa vie en pratiquant son sport
Ce patineur risque sa vie en pratiquant son sport
de Romuald Cachod
La Suisse peut organiser de meilleurs JO que les Italiens
2
La Suisse peut organiser de meilleurs JO que les Italiens
de rainer sommerhalder
Lindsey Vonn a sa jambe «sauvée de l'amputation»
Lindsey Vonn a sa jambe «sauvée de l'amputation»
Un joyau veut échapper à des criminels grâce à ce club suisse
Un joyau veut échapper à des criminels grâce à ce club suisse
de Nik Dömer
Voici le secret de l'athlète le plus titré des Jeux olympiques
Voici le secret de l'athlète le plus titré des Jeux olympiques
La défaite la plus amère du Canada dans le plus grand match de l’histoire
La défaite la plus amère du Canada dans le plus grand match de l’histoire
de Klaus Zaugg
Le très beau geste des curleuses suisses en finale
Le très beau geste des curleuses suisses en finale
Arrêté et jeté en prison, ce fan de foot suisse témoigne
1
Arrêté et jeté en prison, ce fan de foot suisse témoigne
Ce chiffre sur le ski-alpinisme aux JO est «assez incroyable»
Ce chiffre sur le ski-alpinisme aux JO est «assez incroyable»
Il rate son penalty à cause d'un geste très vicieux de son adversaire
Il rate son penalty à cause d'un geste très vicieux de son adversaire
de Yoann Graber
Thèmes
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
1 / 8
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
source: glacier 3000
partager sur Facebookpartager sur X
Il joue un morceau de Daft Punk sur un orgue vieux d'un siècle
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette ville romande va accueillir un géant du hockey
Récents vice-champions olympiques aux JO de Milan-Cortina, les hockeyeurs canadiens se produiront en mai prochain à Neuchâtel, juste avant le coup d’envoi du Mondial en Suisse.
Ceux qui éprouvent de la sympathie pour les hockeyeurs canadiens, et qui auraient aimé les voir battre les Etats-Unis, dimanche en finale des Jeux olympiques de Milan-Cortina, vont pouvoir se consoler: la célèbre équipe à la feuille d’érable est attendue en Romandie pour un match de préparation en vue du Championnat du monde 2026 à Zurich et Fribourg.
L’article