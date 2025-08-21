faible pluie15°
Football

LS-Besiktas (1-1): les Vaudois auraient mérité de gagner

FC Lausanne-Sport&#039;s Kaly Sene and FC Lausanne-Sport&#039;s Bryan Okoh, from left to right, celebrate the 1:1 goal during the UEFA Conference League Play-offs 1st leg soccer match between FC Lausa ...
Keystone

Le Lausanne-Sport a été héroïque

21.08.2025, 22:1121.08.2025, 22:11
Plus de «Sport»

Quelle prestation du Lausanne-Sport face à Besiktas Istanbul ce jeudi soir à la Tuilière, en match aller du barrage de Conference League! Les Vaudois ont fait match nul 1-1, dans une rencontre qu'ils auraient mérité de gagner. On a dénombré pas moins de neuf occasions franches de marquer pour les Vaudois, soit en tout cas deux fois plus que les Stambouliotes.

Mais c'est pourtant le Besiktas qui a ouvert le score, contre le cours du jeu et sur sa première occasion, juste avant la pause. Rashica a profité d'un rebond accordé par le portier vaudois Karlo Letica.

Lausanne a réussi à égaliser à la 83e, grâce à une reprise sur corner de son défenseur central Bryan Okoh. Et ce n'était que justice.

Tout reste donc ouvert pour le match retour, jeudi prochain à Istanbul.

Développement suit.

