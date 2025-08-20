faible pluie19°
++Athletissima Lausanne 2025: suivez le meeting en direct++

Ditaji Kambundji of Switzerland in action during the 100 meter hurdles race at the Citius Meeting in the Athletics stadium Wankdorf in Bern, Switzerland, Saturday, August 16, 2025. (KEYSTONE/Peter Kla ...
La Suissesse Ditaji Kambundji.Keystone
Suivez le meeting Athletissima minute par minute

Vous n'avez pas la chance d'être à la Pontaise ce mercredi soir? Bonne nouvelle: la 50e édition d'Athletissima est à suivre en direct sur notre site.
20.08.2025, 18:3420.08.2025, 18:34
Team watson
Team watson
  • Pour sa 50e édition mercredi soir à la Pontaise (20h), Athletissima propose une fois encore un très beau plateau. Les courses de 800 m, dames et messieurs, promettent beaucoup.
  • Est-ce que le public lausannois peut vivre un quatrième record du monde après ceux de Leroy Burrell en 1994 (100 m), Yelena Isinbayeva en 2005 (perche) et Liu Xiang en 2006 (110 m haies)? Possible.
  • Côté suisse, Audrey Werro tentera de battre son record national sur 800m, tandis que Ditaji Kambundji (100m haies) et Jason Joseph (110m haies) affronteront une concurrence mondiale redoutable.

Ce minuscule club vit un véritable conte de fées
Après deux tiers de saison, le leader du championnat suédois reste une surprise: le petit village de Mjällby. Derrière ce conte de fées, un ancien officier devenu directeur d’école, un docteur en perception visuelle et un défenseur discret, qui évolue désormais en Suisse.
En Suisse, Noah Persson n’a pas vraiment convaincu. Ni à YB, où il avait signé à l’été 2023, ni à GC, où il avait été prêté la saison dernière. Le latéral gauche de 22 ans est désormais sur la liste des transferts à Berne.
L’article