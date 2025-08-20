Une fumée ressemblant au drapeau de l'équipe de France est montrée au-dessus du pont d'Austerlitz lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques Paris 2024, le 26 juillet 2024 à Paris, en France. (Photo par Lars Baron/Getty Images)
source: getty images europe / lintao zhang
On a compilé nos arrêts préférés de Yann Sommer
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
Après deux tiers de saison, le leader du championnat suédois reste une surprise: le petit village de Mjällby. Derrière ce conte de fées, un ancien officier devenu directeur d’école, un docteur en perception visuelle et un défenseur discret, qui évolue désormais en Suisse.
En Suisse, Noah Persson n’a pas vraiment convaincu. Ni à YB, où il avait signé à l’été 2023, ni à GC, où il avait été prêté la saison dernière. Le latéral gauche de 22 ans est désormais sur la liste des transferts à Berne.