Cet espoir de la Nati stoppe sa carrière pour une raison étonnante

«Il me tient à cœur de remercier les responsables, le staff et toute l'équipe du Blau-Weiß Linz. Je voudrais également dire un grand merci à tous ceux qui m'ont accompagné et soutenu sur le plan sportif jusqu’à présent. Je suis un fervent chrétien et je lis la Bible. Je prends moi-même les décisions pour ma vie. Je ne suis pas encore membre d’une église. Je veux suivre Jésus-Christ et le jour de repos biblique est devenu important pour moi. Cela signifie qu'à partir de maintenant, je ne veux plus jouer au football de manière professionnelle le samedi. C’est ma conviction personnelle, à laquelle je suis parvenu ces derniers jours.»

Silvan Wallner dans un communiqué du club