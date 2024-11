Murat Yakin va devoir composer avec de nombreuses absences contre la Serbie et l'Espagne. Image: KEYSTONE

La Nati est complètement décimée

Michel Aebischer, Ruben Vargas et plusieurs autres joueurs de la Nati n'ont pas été convoqués par Murat Yakin pour les matchs contre la Serbie et l'Espagne, parce qu'ils sont blessés. Désormais, Manuel Akanji et Denis Zakaria sont également forfaits. Et d'autres pourraient encore suivre. Cela ne présage rien de bon, à l'heure où la Suisse joue sa survie en Ligue des nations.

Stefan Wyss

Le sélectionneur national Murat Yakin a annoncé jeudi une sélection réduite pour les deux derniers matchs de la Ligue des nations, face à la Serbie puis contre l'Espagne. Problème: il y a eu d'autres déconvenues ce week-end. Comme l'a découvert CH Media, le groupe auquel watson appartient, Manuel Akanji et Denis Zakaria ne rejoindront pas l'équipe nationale en début de semaine. Tous deux sont blessés et n'ont pas joué en club samedi.

Akanji était sur le banc lors de la défaite 2-1 de Manchester City à Brighton. Le club n'a pas révélé la nature exacte du problème et les déclarations de l'entraîneur Pep Guardiola sont rassurantes. Or il ne veut prendre aucun risque, d'autant que le champion d'Angleterre traverse une période délicate après quatre défaites consécutives, ce qui n'est jamais arrivé sous l'ère Guardiola. Les forfaits d'Akanji sont rares.

Au cours des deux dernières années, le Zurichois n'a manqué qu'un seul et unique match international.

Denis Zakaria restera également à l'écart, comme il l'a fait en octobre. Il souffre depuis plusieurs semaines de problèmes aux adducteurs. Sa dernière apparition sous le maillot monégasque remonte à bientôt trois semaines. Zakaria n'est pas titulaire en équipe nationale, mais Yakin aimerait tester le Genevois dans une défense à trois.



Gregor Kobel et Dan Ndoye incertains

Manuel Akanji et Denis Zakaria ne seront donc pas là, tout comme Michel Aebischer, Ruben Vargas, Becir Omeragic, Nico Elvedi et Ulisses Garcia, non retenus car blessés. Il faut également s'attendre à un forfait de Dan Ndoye. L'ailier de Bologne a percuté le poteau avec son tibia lors du match contre l'AS Rome. Il a quitté le terrain sur civière et a été remplacé dès la première mi-temps.

Dan Ndoye a souffert ce week-end. image: Keystone

Il y a aussi une incertitude avec Gregor Kobel. Le nouveau gardien n°1 de la Nati a manqué un troisième match consécutif en club. Il n'était pas dans les cages de Dortmund ce week-end lors de la défaite des siens à Mayence, en raison de problèmes à la hanche. Même s'il se rendra à Zurich lundi, il est peu probable qu'il reste en équipe nationale.

Kobel devrait recevoir des soins médicaux en club ces prochains jours.

Et il y a le cas Breel Embolo. L'attaquant n'est pas réellement blessé. Mais comme l'a dit Adi Hütter, son entraîneur à Monaco, il n'est «pas à 100%» non plus. Lors de la victoire 3-1 contre Strasbourg ce samedi, Embolo a été remplacé à la mi-temps après une performance décevante.

Tout cela ne présage rien de bon avant la réception de la Serbie, vendredi au Letzigrund et un déplacement en Espagne, lundi à Tenerife. C'est sans plusieurs de ses cadres que la Nati, dernière de son groupe, jouera pour éviter la relégation directe en Ligue des nations B.