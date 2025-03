La France n'a pas oublié le génie d'Alexander Frei

«On me parle souvent de ce quadruplé. Ma performance, ce soir-là, m'a permis de franchir un palier. Dans ma carrière personnelle, mais aussi dans l'esprit des gens. De bon attaquant, je suis devenu très bon attaquant. Pour des médias comme L'Équipe ou Canal Plus aussi, d'ailleurs»

Frei marquera 52 buts en 117 matchs avec le Stade Rennais entre 2003 et 2006, mais admettra des années plus tard que ces quatre réussites face à l'OM auront changé beaucoup de choses.

Ce soir-là, Frei avait été ovationné à sa sortie. «Je suis un peu gêné, avait-il ensuite expliqué au micro de Canal plus. Marquer quatre buts dans une soirée aussi extraordinaire, c'est presque honteux!» Il avait aussi rendu hommage à ses deux coéquipiers, Olivier Monterrubio et Kim Kallström, pour la qualité de leurs passes.

Pourquoi les deux monoplaces Ferrari ont été disqualifiées

Coup de tonnerre à Shanghai: Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont tous les deux été disqualifiés à l'issue du Grand Prix de Chine. C'est un début de saison catastrophique pour la Scuderia.

Les pilotes Ferrari Charles Leclerc et Lewis Hamilton n'ont pas brillé ce dimanche matin en Chine. Non seulement ils se sont accrochés entre eux au départ, mais en plus, ils n'ont pris respectivement que les cinquième et sixième place du deuxième Grand Prix de la saison.