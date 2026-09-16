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Servette décroche un succès important

La joie des Servettiens à Thoune
La joie des Servettiens à Thoune.Keystone

Servette décroche un succès important

Le calendrier de Super League n'est plus bancal après les deux derniers matches en retard de la 4e journée. Servette s'est offert Thoune 4-2, tandis que le leader Lugano a écrasé St-Gall 4-1.
16.09.2026, 21:4916.09.2026, 21:49

Match assez étonnant dans l'Oberland bernois. Parce que les Genevois ont mené rapidement 2-0 grâce à Mutandwa (4e) et Lambourde (29e), mais que le champion en titre est revenu à hauteur grâce à un doublé de Saiz (38e et 54e). Bousculés, les hommes de Jocelyn Gourvennec ont vu Thoune inscrire le 3-2 par Bürgy à la 62e, avant que la VAR n'annule ce goal pour une faute thounoise dans les 16 mètres.

Un peu éteint, Servette a revu la lumière sur une frappe de Teo Allix des vingt mètres à la 65e. Le ballon du Français de 22 ans a attrapé le poteau avant de rentrer. Cette réussite à redonner des couleurs à des Grenat qui ont tenu bon et sont parvenus à trouver le chemin des filets une quatrième fois par Fofana, en contre, à la 86e.

Cette victoire fait remonter le SFC dans le top 6. Les Genevois sont 5es avec 10 points. Mais il n'y a que quatre points par rapport à la lanterne rouge Lausanne.

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Lugano est un solide leader. Après huit matches, les Tessinois comptent sept victoires et un nul. Ils totalisent 22 points sur 24 possibles. A domicile face à St-Gall, les hommes de Mattia Croci-Torti se sont baladés. Ils ont même pu terminer la partie à dix contre onze, parce qu'Elias Pihlström s'est fait expulser en début de deuxième période (47e).

Sauf qu'il y avait déjà 4-0 pour les Bianconeri depuis la 36e. Avant de rejoindre prématurément le vestiaire, le Suédois de 20 ans a inscrit deux réussites (14e et 28e) pour les 2 et 3-0. Beckham Castro a ouvert le score à la 4e et Karimov a salé l'addition à la 36e. Hunziker a sauvé l'honneur des siens à la 74e. (sda/ats)

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