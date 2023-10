À Lucerne, les fans du FCL paient trois francs de plus que les supporters visiteurs pour assister à un match de leur équipe préférée. Image: KEYSTONE

Des clubs suisses ne respectent pas le règlement sur le prix des billets

Une mesure de 2015 exigeait des tarifs équivalents pour les secteurs domicile et visiteur de la Super League. Certains clubs ne l'appliquent toujours pas.

Soraya Sägesser

Il y a huit ans, la demande des supporters et des clubs de Super League était pourtant claire: le prix des billets pour les secteurs visiteurs devait être le même que celui pour les virages à domicile. Cela signifie que celui qui allait voir un Bâle-Servette debout devait payer le même prix, qu'il aille en tribune visiteur ou dans la fameuse Muttenzerkurve, repaire des fidèles rhénans. Or on ne peut que constater aujourd'hui qu'il s'agissait d'un vœu pieu, car plusieurs stades de notre championnat de 1re division continuent d'opérer une distinction financière entre les deux camps de supporters.

Rappelons que lors de son assemblée générale extraordinaire il y a 8 ans, la Swiss Football League (SFL) avait décidé d'uniformiser les tarifs en estimant que les billets devaient coûter 25 francs pour les adultes et 20 francs pour les jeunes, les étudiants et les apprentis. Depuis, ce prix unique est inscrit dans le règlement de sécurité de la SFL, qui stipule en outre que:

«Le prix des billets des supporters du club visiteur ne doit pas être supérieur à celui des billets d'une catégorie comparable vendus aux supporters du club recevant»

Mais un tour d'horizon des clubs de Super League montre aujourd'hui que cette parité n'existe pas partout. On s'aperçoit d'abord que le FC Stade-Lausanne-Ouchy se distingue de tous les autres parce qu'il fait payer 30 francs les fans adverses (contre 25 pour ses propres supporters).

Ce qui est étonnant, c'est que ce soit justement au SLO, dans un stade (la Pontaise) peu confortable, qui sonne creux et où souffle généralement un vent froid, que les supporters visiteurs doivent payer le plus cher. Pourquoi? «Nous sommes nouveaux en Super League. Nous ne connaissions pas encore ce règlement», se défend le directeur sportif du néo-promu, Hiraç Yagan, joint par téléphone.

Les fans du FCZ avaient tout de même été nombreux à rallier la Pontaise l'été dernier. Image: KEYSTONE

Un coup d'œil sur le site web du club montre que Stade Lausanne-Ouchy a toutefois adapté ses prix peu après notre premier échange. Mais ce n'est pas tout. «Nous avons informé les Saint-Gallois que les billets étaient dorénavant moins chers», explique Yagan. Pour le prochain match à domicile du SLO le 5 novembre, les fans visiteurs ne devront donc payer plus que 25 francs par personne.

Deux autres clubs se démarquent de leurs concurrents, mais cette fois en raison de leurs prix particulièrement avantageux: Yverdon et Saint-Gall ne demandent que 20 francs aussi bien pour le secteur domicile que pour le secteur visiteur. Remo Blumenthal, porte-parole du club de Suisse orientale, considère cette grille de tarifs «comme une approche juste et équitable dans l'intérêt des supporters visiteurs». Notons qu'à Genève, les billets pour le secteur domicile sont certes disponibles à partir de 20 francs, mais les visiteurs doivent toujours payer 25 francs.

Cela dérange-t-il la Swiss Football League que certaines équipes ne respectent pas le règlement? «Non», répond le porte-parole Philippe Guggisberg, précisant qu'il laissait la possibilité aux clubs (comme Servette) de faire payer leurs supporters moins chers malgré ce que le règlement stipule. M. Guggisberg entend néanmoins discuter des prix avec les clubs lors de la prochaine réunion.

Mais en Super League, il n'y a pas seulement des différences de prix en faveur des fans locaux. A Bâle et Lucerne, les supporters de ces deux clubs paient plus cher que les visiteurs. Interrogé à ce sujet, le FCL déclare simplement que «les différences de prix dans le secteur des fans à domicile et des visiteurs existent depuis l'existence de la Swisspor Arena».

Aujourd'hui, les clubs de Super League ne font pas payer plus de 25 francs l'entrée aux fans adverses, respectant en cela le règlement de 2015. Il reste toutefois des améliorations à faire pour que les supporters locaux et visiteurs soient égaux aux caisses du stade.