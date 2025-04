Les fans du Standard de Liège ont fait une drôle de découverte dimanche à Charleroi. image: watson/x

Des fans ont piégé leurs rivaux avec des explosifs

Les supporters du Standard de Liège ont trouvé des surprises sous leurs sièges dimanche à Charleroi, avant un match du championnat de foot de Belgique.

Plus de «Sport»

Les supporters du Standard de Liège ont fait une drôle de découverte dimanche à Charleroi, dans leur secteur visiteurs. Avant le derby wallon, ils ont trouvé... des pétards et fumigènes télécommandés fixés sous leurs sièges, comme le racontent plusieurs médias belges.

Conséquence: à 25 minutes du coup d'envoi, la police a dû faire évacuer le secteur et a procédé à son inspection complète pour enlever ces engins potentiellement très dangereux (un fumigène peut atteindre 1500°C et causer de graves brûlures, tout comme les pétards, qui peuvent en outre entraîner des lésions auditives).

Après 20 minutes de ratissage, les fans liégeois ont pu regagner leur bloc, mais ont dû se tenir à l'écart de la zone piégée. Le match a ensuite pu se dérouler normalement.

La découverte des sièges piégés, en vidéo Vidéo: twitter

On ignore comment ces engins pyrotechniques ont pu être installés sous les sièges avant le match, ni s'il était réellement possible de les activer à distance. Peu importe: les photos et vidéos de cette découverte insolite font le buzz sur le web.

Quant aux coupables, il est facile de s'en faire une idée: les ultras de Charleroi et ceux du Standard de Liège se détestent. Ce n'est pas la première fois qu'ils se font des sales coups. En avril 2023 par exemple, une action des ultras de Charleroi à Liège avait déjà choqué et créé un bad buzz: déguisés en dératiseurs, ils avaient lancé des rats morts – peints en rouge, la couleur du Standard – depuis le secteur visiteur en direction des tribunes adjacentes, réservées aux familles et aux personnes à mobilité réduite.

D'ailleurs, «les rats» est l'insulte favorite des ultras carolorégiens pour désigner les supporters liégeois.

L'affaire en détail👇 Les fans de Charleroi ont bel et bien lancé des rats morts sur leurs rivaux

Interrogé par la RTBF, la chaîne radio et TV publique de la Belgique francophone, la direction de Charleroi n'a voulu faire aucun commentaire dimanche, après la découverte des pétards et fumigènes câblés sous les sièges. Les dirigeants des «Zèbres» ont précisé que c'est la police, en charge du dossier, qui communiquerait sur cette affaire.

Un Suisse impuissant et des WC saccagées

Sur le terrain, c'est Charleroi qui s'est imposé 1-0. L'entrée pour les «Rouches» à la 74e minute de l'attaquant international suisse, Andi Zeqiri, n'a donc pas pu les sauver. Grâce à ce succès, les locaux ont passé devant leur victime du jour au classement et se rapprochent d'une qualification en Conference League.

Pour se «venger» du sale coup de leurs rivaux, les ultras du Standard de Liège n'ont rien trouvé de plus intelligent que de massacrer les toilettes de leur secteur. Les retrouvailles entre les deux clubs, le 4 mai à Liège, s'annoncent... explosives (mais seulement au sens figuré cette fois, on espère).