assez ensoleillé18°
DE | FR
burger
Sport
Cyclisme

Nino Schurter: «J’aimerais faire d’autres choses dans la vie»

Nino Schurter of Switzerland, member of the Swiss Cross Country Team, poses for the photographer before the 2025 UCI Mountain Bike World Championships, which will take place in Crans Montana from Sept ...
Nino Schurter va mettre fin à sa brillante carrière le mois prochain.Image: keystone

Nino Schurter: «J’aimerais faire d’autres choses dans la vie»

Le vététiste grison Nino Schurter s’est tellement consacré à son sport qu’il n’a même pas trouvé le temps d’aller randonner avec sa fille. Il en aura bientôt l'ocassion. Interview.
23.08.2025, 18:4423.08.2025, 18:44
Emil Rohrbach / ch media
Plus de «Sport»

Nino Schurter, vous venez d'annoncer que vous prendrez votre retraite après les Mondiaux de Crans-Montana, puis la manche de Coupe du monde à Lenzerheide en septembre. Est-ce le scénario idéal pour un départ?
Oui, on peut le dire. J’ai débuté en 2003 par un championnat du monde à domicile, à Lugano, et je terminerai cette fois par les Mondiaux de Crans-Montana. Ensuite viendra logiquement la dernière course à Lenzerheide, là où j’ai battu des records et décroché un titre mondial. Quand il a été question que Lenzerheide accueille à nouveau une Coupe du monde, j’ai tout de suite su que ce serait la conclusion parfaite.

Vous avez tout remporté en VTT. Vous n'aviez plus rien à prouver, vous auriez pu arrêter depuis longtemps. Aimez-vous tant souffrir?
Oui, je suis un vrai compétiteur. J’aime me mesurer aux autres. Pendant des années, j’ai tout sacrifié à la réussite. Mais peu à peu, je réalise qu’il existe d’autres choses que j’aimerais faire dans la vie.

Quoi par exemple?
J’aimerais aller randonner avec ma fille de temps en temps, mais ce n’est possible que lors d’un jour de repos. Or partir marcher quatre heures ce jour-là, ce ne serait pas idéal. Le lendemain, je manquerais de fraîcheur et la qualité de mon entraînement en souffrirait.

Avez-vous déjà songé à tout laisser tomber?
Pendant le Covid, je me suis souvent interrogé. Je n'arrêtais pas de me demander: «Pourquoi est-ce que je fais tout ça, au fond?» C’était une période plutôt difficile. Et même maintenant, à l’approche de la fin, j’ai dû régulièrement me motiver pour continuer à m’entraîner. Même si ce n’était plus que pour une année.

Switzerland&amp;#039;s Nina Christen and Nino Schurter wave their country&amp;#039;s flag in Paris, France, during the opening ceremony of the 2024 Summer Olympics, Friday, July 26, 2024. (Martin Meis ...
Nino Schurter était le porte-drapeau de la délégation suisse aux JO de Paris avec Nina Christen. Image: AP

Le niveau au sommet s’est resserré…
Absolument. Dès que tu n’es plus totalement dans le rythme, tu es distancé. Aujourd’hui, le niveau en Coupe du monde est si élevé qu’on ne peut plus se permettre la moindre erreur. Mais il y a aussi une vraie satisfaction quand, malgré tout, tout se met en place.

Avez-vous des regrets?
Non, tout s’est très bien passé. Mais durant les vingt dernières années, ma première pensée a presque toujours été: «Est-ce que cela sert mes objectifs sportifs?»

De quoi êtes-vous le plus fier?
D’avoir grandi en même temps que mon sport et d’avoir évolué avec lui. Quand j’étais jeune professionnel, j’ai énormément bénéficié de l’expérience de Thomas Frischknecht. Plus largement, la culture de l’équipe a toujours été tournée vers l’optimisation et l’adaptation. Mon équipe collabore étroitement avec le fabricant Scott, une marque synonyme de compétition et d’innovation. Je m’y reconnais totalement.

Nino Schurter of Switzerland, member of the Swiss Cross Country Team, poses for the photographer before the 2025 UCI Mountain Bike World Championships, which will take place in Crans Montana from Sept ...
Le dernier championnat du monde de Schurter aura lieu du 11 au 14 septembre 2025 à Crans-Montana.Image: keystone

Quels projets se dessinent déjà pour l’après-carrière?
Je serai encore un coureur de Scott l'an prochain. Peut-être que je participerai au Cape Epic avec mon coéquipier Filippo Colombo, ou encore à quelques courses de gravel, qui gagnent toujours plus en popularité.

Nino Schurter sera-t-il le premier champion du monde suisse de gravel?
Je dois d’abord voir avec quelle ambition je vais courir. Je n’ai pas envie de faire les choses à moitié. Si je prends le départ du Cape Epic, je veux que Filippo n’ait pas un boulet accroché à sa roue arrière. C’est la même chose pour le gravel: le niveau y est très relevé. Mais je participerai sûrement à certaines courses comme ambassadeur pour Sram ou Scott. Je n’ai toutefois plus forcément besoin de la compétition.

(jcz/aargauerzeitung.ch)

Plus d'articles sur le sport

Ce jeune coureur suisse révolutionne l’ultracyclisme
de Martin Probst
Pied de nez magistral adressé aux organisateurs de l'US Open
de Romuald Cachod
Cette scène en dit beaucoup sur la mentalité du LS en Coupe d'Europe
de Yoann Graber
Ces célébrations de buts de footballeurs ont très mal tourné
de Yoann Graber
Ces stars de l'athlétisme se sont baignées (presque) incognito à Lausanne
de Marine Brunner
Le coach du LS a fait une chose inhabituelle avant d'affronter Besiktas
de Yoann Graber
De leader à pestiféré: le volcan marseillais a brûlé Adrien Rabiot
de Sven Papaux
Chaque mètre rapporte une fortune à la star d'Athletissima
de Julien Caloz
Ce trail romand offre des récompenses uniques au monde
de Julien Caloz
«Beaucoup sous-estiment ce qui nous attend avec Bâle contre Copenhague»
de Céline Feller, Christoph Kieslich et Jakob Weber
Inconscients du danger, ils jouent avec la mort en Valais
de Julien Caloz
3
Cet international suisse vit une véritable descente aux enfers
de Romuald Cachod
Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge
de Julien Caloz
1
On a fait une rencontre improbable dans un café romand
de Julien Caloz
Ce tennisman est disqualifié pour une raison à peine croyable
de florian vonholdt
Ce sommet valaisan cache une terrible réalité
de Julien Caloz
«Swiss Ski est une machine qui continuera à tourner parfaitement»
de François Schmid-Bechtel et Simon Häring
Elise Chabbey est une championne ultime
de Julien Caloz
Le FC Bâle est sous la menace de défaites par forfait
de Jakob Weber et Céline Feller
Ce minuscule club vit un véritable conte de fées
de Ralf Meile
Les coachs des équipes pros ont un défi inhabituel en Coupe de Suisse
de Yoann Graber
Alcaraz se dispute avec l'arbitre pour une bouteille d'eau
de Yoann Graber
Thèmes
Le monde merveilleux du cervelat
1 / 12
Le monde merveilleux du cervelat

Des cervelats à l'ail et à la sauge
source: fooby
partager sur Facebookpartager sur X
Adèle Castillon, l'ex-chanteuse de Vidéoclub qui vole de ses propres ailes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici combien gagnent les enseignants en Suisse
2
Rösti veut une nouvelle taxe routière: le montant interroge
3
Trump menace ce célèbre chocolat suisse de disparition
«Beaucoup sous-estiment ce qui nous attend avec Bâle contre Copenhague»
Le FC Bâle reçoit le champion du Danemark ce mercredi (21h00), en match aller du barrage de Ligue des champions. Le coach rhénan, Ludovic Magnin, se confie.
Ludovic Magnin, vous vous définissez comme un rêveur. Ces derniers jours, à quelle fréquence avez-vous rêvé de l’hymne de la Ligue des champions?
LUDOVIC MAGNIN: (Il sourit) Entendre cet hymne est l’une des plus grandes émotions du football. Dans toute ma carrière, j’ai joué peu de matchs de Ligue des champions (11 en phase de groupes et 4 en qualification), ce qui montre combien il est difficile d’y accéder. Pour un club suisse, c’est encore plus compliqué que ce que j’ai connu en Allemagne. Alors oui, bien sûr, j’en rêve.
L’article