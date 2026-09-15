Voici où se déroulera la finale de la Champions League 2028

L'Allianz Arena de Munich accueillera ce très prestigieux match, comme lors de l'édition 2025. La finale de 2027 était, elle, d'ores et déjà attribuée au Metropolitano de Madrid.

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La finale de la Ligue des champions 2028 se tiendra à l'Allianz Arena de Munich, a annoncé mardi l'UEFA. Celle de l'édition 2029 aura lieu au Camp Nou à Barcelone.

Munich avait déjà accueilli la finale de la C1 en 2025, théâtre du premier sacre du Paris Saint-Germain face à l'Inter Milan (5-0).

L'Allianz Arena, antre du Bayern Munich, sera le théâtre de la finale de la Champions League 2028. Image: Shutterstock

La dernière finale de Ligue des champions disputée au Camp Nou remonte en revanche à 1999 avec cet incroyable dénouement, entré dans la légende, entre le Bayern Munich et le Manchester United d'Alex Ferguson, titré après avoir inscrit deux buts dans les arrêts de jeu (2-1). L'Espagne sera ainsi de nouveau à l'honneur, deux ans seulement après la finale de 2027 d'ores et déjà prévue au Metropolitano de Madrid.

En ce qui concerne les finales de l'Europa League, l'UEFA a désigné Bucarest (2028) et Belgrade (2029). Les finales de la Conference League ont été attribuées à Turin (2028) et à Budapest (2029), alors que la Supercoupe d'Europe se déroulera en 2027 à Amsterdam et en 2028 à Astana, la capitale du Kazakhstan.

Pour les femmes, Lyon a été désigné pour la finale de la Ligue des champions en 2028 et Cardiff pour celle de 2029.

(ats/yog)