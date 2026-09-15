beau temps25°
DE | FR
burger
Sport
Football

Champions League: la finale 2028 à Munich

Voici où se déroulera la finale de la Champions League 2028

L'Allianz Arena de Munich accueillera ce très prestigieux match, comme lors de l'édition 2025. La finale de 2027 était, elle, d'ores et déjà attribuée au Metropolitano de Madrid.
15.09.2026, 14:2015.09.2026, 14:20

La finale de la Ligue des champions 2028 se tiendra à l'Allianz Arena de Munich, a annoncé mardi l'UEFA. Celle de l'édition 2029 aura lieu au Camp Nou à Barcelone.

Munich avait déjà accueilli la finale de la C1 en 2025, théâtre du premier sacre du Paris Saint-Germain face à l'Inter Milan (5-0).

L'Allianz Arena, antre du Bayern Munich, sera le théâtre de la finale de la Champions League 2028.
L'Allianz Arena, antre du Bayern Munich, sera le théâtre de la finale de la Champions League 2028. Image: Shutterstock

La dernière finale de Ligue des champions disputée au Camp Nou remonte en revanche à 1999 avec cet incroyable dénouement, entré dans la légende, entre le Bayern Munich et le Manchester United d'Alex Ferguson, titré après avoir inscrit deux buts dans les arrêts de jeu (2-1). L'Espagne sera ainsi de nouveau à l'honneur, deux ans seulement après la finale de 2027 d'ores et déjà prévue au Metropolitano de Madrid.

En ce qui concerne les finales de l'Europa League, l'UEFA a désigné Bucarest (2028) et Belgrade (2029). Les finales de la Conference League ont été attribuées à Turin (2028) et à Budapest (2029), alors que la Supercoupe d'Europe se déroulera en 2027 à Amsterdam et en 2028 à Astana, la capitale du Kazakhstan.

«J'en ai assez»: le derby a basculé sur un but polémique
«J'en ai assez»: le derby a basculé sur un but polémique

Pour les femmes, Lyon a été désigné pour la finale de la Ligue des champions en 2028 et Cardiff pour celle de 2029.

(ats/yog)

Plus d'articles sur le sport
Le ski se déchire autour de son événement phare
Le ski se déchire autour de son événement phare
de Romuald Cachod
Cette phrase lâchée par Lichtsteiner a précipité sa chute à Bâle
1
Cette phrase lâchée par Lichtsteiner a précipité sa chute à Bâle
de Céline feller
Ces Romands ont participé à une course perdue d&#039;avance
Ces Romands ont participé à une course perdue d'avance
de Julien Caloz
Deux anciens cadres de la Nati étrillent la fédération suisse
Deux anciens cadres de la Nati étrillent la fédération suisse
de Romuald Cachod
Winsley Boteli choisit la Suisse... et se fait massacrer
2
Winsley Boteli choisit la Suisse... et se fait massacrer
Le FC Bâle s’est planté sur toute la ligne avec Lichtsteiner
Le FC Bâle s’est planté sur toute la ligne avec Lichtsteiner
de Céline Feller
Okafor tourne le dos à la Suisse, et c’est une excellente nouvelle
1
Okafor tourne le dos à la Suisse, et c’est une excellente nouvelle
de François Schmid-Bechtel
Yakin verrouille deux pépites après ses deux gros ratés
1
Yakin verrouille deux pépites après ses deux gros ratés
de François Schmid-Bechtel
Cette Suissesse est tombée bien bas après le Tour de France
Cette Suissesse est tombée bien bas après le Tour de France
de Simon HÄring
Les cyclistes romands sont des privilégiés
1
Les cyclistes romands sont des privilégiés
de Julien Caloz
«Moi non plus, je ne voudrais plus organiser de trains pour ces porcs»
4
«Moi non plus, je ne voudrais plus organiser de trains pour ces porcs»
de Etienne wuillemin
Ce club a fait une grosse erreur avec Winsley Boteli
Ce club a fait une grosse erreur avec Winsley Boteli
de Romuald Cachod
L’Albanie veut chiper ce talent fribourgeois à la Suisse
L’Albanie veut chiper ce talent fribourgeois à la Suisse
de Romuald Cachod
Thèmes
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
1 / 9
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
source: shutterstock
partager sur Facebookpartager sur X
Un élan paralyse le trafic ferroviaire
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Détournements de fonds, abus…: deux ex-présidents bannis par la Fifa
La Fédération internationale de football (FIFA) a sévèrement sanctionné deux anciens hauts dirigeants du football, à qui elle reproche de graves agissements.
La commission d’éthique de la Fifa a suspendu à vie deux anciens hauts dirigeants du football: Bassam Adeel Jaleel, ancien président de la Fédération de football des Maldives, ainsi que Vincent Cassell, qui dirigeait jusqu’en 2025 la Fédération de Montserrat, aux Antilles.
L’article