Sion passe grâce à une deuxième mi-temps de feu

Le FC Sion s'est qualifié pour les barrages de Conference League. Au 3e tour qualificatif, les Valaisans ont battu Noah Erevan 2-1 après avoir été menés à la pause.

Plus de «Sport»

Cette rencontre a proposé deux mi-temps très différentes. La première a été au bénéfice des visiteurs, mieux dans le jeu et les duels. Ils ont pris l'avantage sur un penalty d'Helder Ferreira (24e) concédé par Kabacalman. A cet instant, les Arméniens étaient qualifiés vu que le match aller s'était conclu sur un nul 2-2.

Sion a enfin retrouvé des couleurs juste avant la pause avec des occasions pour Boteli (43e) et Surdez (45e). Didier Tholot a sans doute tenu le bon discours durant la mi-temps. Ses joueurs sont revenus sur la pelouse avec une envie et une énergie bien différentes.

Terrible frappe

Le portier portugais Figueira du Noah Erevan a superbement sauvé devant Nivokazi (49e) et Chouaref (52e), mais il n'a rien pu faire sur la terrible frappe de Boteli (54e) qui remettait les deux équipes à égalité. Idem sur celle de Baltazar Costa pour le 2-1 (63e) qui a permis aux Sédunois de passer l'épaule.

Pour disputer la phase de ligue de la compétition, Sion devra encore écarter Ajax Amsterdam. Ce duel contre un grand club européen s'annonce alléchant. (sda/ats)