La plateforme suisse MeCarreira, basée sur le modèle bitcoin, veut faire connaître des jeunes talents du football et faire gagner de l'argent aux investisseurs. image: shutterstock

MeCarreira, ce site qui peut changer le foot et vous rendre riche

La plateforme web suisse MeCarreira a été ouverte ce mois d'août, avec deux objectifs: faire connaître des jeunes pépites du foot anonymes et faire gagner de l'argent à ceux qui investissent sur ces talents. Bonne nouvelle: vous pouvez être dans ces deux catégories.

Pascal Däscher / ch media

Quel est l'objectif principal de MeCarreira?

MeCarreira a pour objectif de soutenir les footballeurs dans leur carrière. Il s'agit de jeunes talents qui n'ont pas ou peu l'occasion de se faire connaître autrement.

Le soutien prend la forme suivante: toute personne peut investir de l'argent sur ces jeunes joueurs via MeCarreira. Du coup, la notoriété de ceux-ci grandit dans le monde réel, mais aussi numérique. L'investissement se fait avec une monnaie numérique, le «Player Coin».

Le principe du commerce de ces Player Coins est similaire à celui des actions ou des crypto-monnaies. L'argent investi ne va pas directement au joueur. Celui-ci est l'objet (commercial) convoité.

Le fondateur de MeCarreira et ex-joueur du FC Zurich, Heinz Ernst, applaudit:

«Les jeunes joueurs du monde entier peuvent utiliser notre plateforme pour se faire remarquer. Car seul le talent, et non le réseautage ou la chance, devrait déterminer si un jeune footballeur ira loin, quel que soit l'endroit où il est né» Heinz Ernst, fondateur de MeCarreira

Ce projet, élaboré avec un expert de la technologie blockchain, est donc à l'intersection du sport et de l'économie.

Comment ça fonctionne et qui peut y participer?

Un jeune footballeur talentueux, un pro confirmé mais aussi un amateur peut se créer un compte sur MeCarreira (accédez au site en cliquant ici) et lancer ainsi son propre Player Coin. Le Player Coin, pièce maîtresse de MeCarreira, est géré exclusivement par les joueurs eux-mêmes. Les Player Coins n'existent que pour les joueurs dont l'identité a été vérifiée: ils doivent s'inscrire par le biais d'un contrôle facial et d'une pièce d'identité.

Chaque joueur évolue de manière autonome sur la plateforme: il documente lui-même l'évolution de sa carrière et interagit directement avec les investisseurs ou les fans. L'idée est de pouvoir suivre de près son parcours. Le footballeur peut aussi développer son merchandising, sous forme numérique ou physique (recevoir le maillot du joueur, par exemple).

En tant qu'investisseur, on soutient un joueur en achetant ses coins, parce qu'on croit à son potentiel. Plus les investisseurs sont nombreux sur un joueur, plus le Player Coin de celui-ci prend de la valeur. Les coins peuvent être vendus à tout moment par les investisseurs (ainsi que par le joueur lui-même s'il a investi).

Les investisseurs ont-ils un droit de regard sur les transferts ?

Marco Casanova, responsable des partenariats et de la communication à MeCarreira, est explicite:

«Les investisseurs ou les détenteurs de Player Coins n'ont aucun droit sur les décisions ou les revenus d'un joueur lors de la signature d'un contrat» Marco Casanova, MeCarreira

«Ce que l'on appelle une tierce propriété ne serait de toute façon pas autorisée», appuie Manuel Bertschi, avocat spécialisé dans le droit du sport et des médias. En d'autres termes, aucune tierce partie ne peut obtenir une participation économique ou même un droit de regard sur un éventuel futur transfert d'un footballeur.

Qui reçoit l'argent investi et comment MeCarreira est bénéficiaire?

Le joueur lui-même ne reçoit pas d'argent lorsque ses coins sont achetés. Mais chaque investissement soutient le joueur en augmentant sa notoriété. En tant qu'investisseur: plus on investit tôt sur un footballeur en particulier (la valeur de ses coins augmente avec le nombre d'investisseurs sur lui), plus on peut potentiellement gagner d'argent (en revendant les coins une fois que le joueur est connu, en faisant une plus-value).

Pour MeCarreira, son modèle commercial consiste à gagner de l'argent lors de l'achat ou de la vente de chaque Player Coin. Toutes les transactions engendrent des frais, dont la majeure partie est reversée à la plateforme.

Les pros peuvent aider les jeunes pépites

Les footballeurs professionnels ont la possibilité de drafter (prendre sous leur aile) jusqu'à cinq joueurs, en les enregistrant sur leur propre compte. Du coup, la popularité de ces jeunes joueurs augmente. Ils reçoivent aussi une part de l'argent en cas de vente d'un Player Coin du footballeur professionnel qui les héberge.

MeCarreira concurrence-t-elle les clubs?

Marco Casanova rassure ceux-ci:

«Nous sommes en contact avec des clubs en Suisse et à l'étranger et nous présentons la plateforme. Il ne s'agit pas de concurrencer les clubs, mais de les compléter. Bien sûr, plus tôt un jeune talent se présente sur MeCarreira, plus tôt il peut construire sa propre marque» Marco Casanova

Le joueur peut augmenter sa valeur et sa notoriété dans l'espace numérique, mais son club en profite également dans la vie réelle. Selon Casanova, les clubs se montrent intéressés et voient donc des opportunités dans ce concept.

Qu'est-ce qu'un footballeur peut et ne peut pas faire sur MeCarreira?

En principe, chaque personne a le droit d'utiliser son propre nom. Le joueur ne se rend donc pas sur la plateforme avec son profil de footballeur (professionnel), mais avec son profil personnel. Mais en tant que professionnel, il s'agit de savoir quels accords juridiques sont stipulés dans son contrat avec son club.

L'ex-attaquant de la Nati et du Servette FC Johan Vonlanthen sera intégré à la plateforme en tant que pro. Image: KEYSTONE

Si un joueur a cédé à son club ses droits sur sa personne, comme le droit à l'image, il ne devrait pas publier une photo avec le maillot de son club sur MeCarreira ou dans les médias sociaux sans l'autorisation du club. Manuel Bertschi, l'expert en droit du sport et des médias, précise:

«Souvent, les clubs acquièrent, au moins partiellement, les droits de commercialisation de l'image et du nom de joueurs renommés, qui reçoivent des sommes considérables en échange» Manuel Bertschi

Avec la numérisation croissante, la question se pose de plus en plus de savoir qui a le droit de faire quoi ou non. Un club a tout intérêt à ce qu'un joueur se commercialise bien, parce qu'il profite aussi en règle générale, expliquent Marco Casanova et Manuel Bertschi. Lorsqu'un club achète un joueur célèbre, il profite de la grande visibilité du joueur.

Raimondo Ponte sera lui aussi l'un des pionniers de MeCarreira. Image: KEYSTONE

La vente aux enchères

Autre point intéressant de MeCarreira: la vente aux enchères ou le don d'objets personnels (maillots ou chaussures) sur la plateforme. «C'est tout à fait possible, bien que le joueur doive ici aussi respecter les contrats existants qu'il a conclus», détaille Marco Casanova. «Nous sommes toutefois à la disposition des joueurs pour répondre à leurs questions juridiques.»

Quand aura lieu le début de MeCarreira?

La plateforme est déjà active, et les premiers joueurs pros seront mis en ligne en septembre. Parmi eux, il y aura notamment l'ex-attaquant de la Nati Johan Vonlanthen et Raimondo Ponte, ancien coach du FC Zurich et du FC Sion.

Adaptation en français: Yoann Graber