Servette remporte un derby du Rhône marqué par une grève

La défense sédunoise, la meilleure de Super League avant cette 10e journée, a de son côté craqué deux fois de plus en deuxième période. La faute à Dereck Kutesa, qui a pris seul la tête du classement des buteurs de Super League avec sa sixième réussite de l'exercice, une frappe du droit légèrement déviée par Reto Ziegler (50e). Et à Gaël Ondoua, qui a alourdi la marque en fin de match après un sauvetage de Numa Lavanchy sur sa ligne (86e).

L'arrivée fracassante des ultras servettiens à la 50e minute de jeu, pile à l'heure pour célébrer le 2-0 de leur équipe, restera comme le moment fort d'un derby qui s'est déroulé dans un premier temps dans une ambiance feutrée. Ultras sédunois et genevois avaient en effet décidé de boycotter une partie du match, et même l'intégralité pour ceux du FC Sion. Deux groupes rivaux unis «contre la répression».

La Nati sera-t-elle tête de série aux éliminatoires de la Coupe du monde?

Cette question mérite d'être posée à la vue des récents résultats de la sélection et à l'approche du tirage au sort des qualifications pour le Mondial 2026.

Trois matchs, trois défaites. La Nati ne pouvait pas rêver pire début en cette Ligue des Nations 2024/2025 et a vu s'éloigner les deux premières places du groupe 4, samedi en Serbie. Atteindre les quarts de finale de la compétition est mathématiquement encore possible. Or il faudrait un concours de circonstances pour que l'équipe de Suisse se qualifie. Que des victoires en phase retour et des surprises, venant notamment de la Serbie.