Il se déguise en Rubiales et fait n'importe quoi

«Je n'avais encore jamais vu quelqu'un faire ça durant un trail»

Courtney Dauwalter a surpris tout le monde, le week-end dernier, lors d'un ravitaillement sur l’Ultra-Trail du Mont-Blanc.

Quand on est leader d'une course prestigieuse, on essaie en général de perdre le moins de temps possible au ravitaillement. On saisit de quoi boire et manger, on prend avec soi quelques réserves et on repart aussitôt. Mais ce week-end, lors de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc, une épopée de 170 km entre la France, la Suisse et l'Italie, Courtney Dauwalter a pris un peu plus de temps que prévu et cela à beaucoup étonné et amusé le public.