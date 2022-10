Karim Benzema lorgne le Ballon d'or depuis ses 20 ans (à droite). Il en a désormais 34 (à gauche).

Pour Karim Benzema, le jour de gloire est arrivé

Grand favori du Ballon d'Or décerné lundi à Paris, Karim Benzema aura attendu 34 ans pour, peut-être, faire l'unanimité autour de son talent et de sa personne.

Team watson Suivez-moi

Ce serait une petite revanche quand même, un anoblissement dont l'attaquant français rêve depuis longtemps. En réalité depuis toujours: « Si je pense au Ballon d'or? Bien sûr! Tout le temps. Depuis tout petit. Tu es obligé quand tu es un joueur, un compétiteur», avoue-t-il sur sa chaîne YouTube.

Lorsqu'il a rejoint le Real Madrid en 2009, à l'âge de 22 ans, une clause du transfert prévoyait déjà cette hypothèse. Lyon touchera un million d'euros si le Ballon d'or est décerné à son ancien minot lundi soir, au théâtre du Châtelet (début de la cérémonie à 20h30, à suivre en direct sur la chaîne L'équipe).

Dans l'enchaînement de ce vote, quel qu'il soit, Karim Benzema tentera de remporter la Coupe du monde avec les Bleus, l'autre obsession de sa carrière. Presque un trauma, à vrai dire, depuis son exclusion de l'équipe pour un chantage à la sextape sur un coéquipier (Mathieu Valbuena) et des insinuations douteuses sur les opinions du sélectionneur Didier Deschamps, accusé d'être l'oreille de la France raciste.

Même Lewandowski s'incline

Si les jeux sont ouverts pour la récompense féminine, la distinction masculine ne semble pas pouvoir échapper au buteur du Real Madrid, au terme d'une saison absolument parfaite. «S'ils ne l'annulent pas, Karim va probablement gagner ce Ballon d'Or, oui», a glissé son concurrent Robert Lewandowski dans un trait d'humour grinçant, lui qui avait vu le trophée lui filer sous le nez en 2020 après l'annulation du gala en plein Covid.

Benzema coche toutes les cases: vainqueur de la Ligue des champions et de la Liga avec le Real, de la Ligue des Nations avec la France, meilleur buteur et meilleur joueur d'Espagne, 50 buts toutes compétitions confondues.

«C'est un joueur extraordinaire. De nombreuses fois sous-côté. Le football lui doit un Ballon d’Or» Le journal... barcelonais Mundo deportivo

Le Français doit succéder à Lionel Messi, septuple lauréat et grand absent de la liste des 30 nommés, une première depuis 2005. Derrière lui, les candidats sérieux ne sont pas si nombreux. Lewandowski a certes réalisé une nouvelle saison pleine au Bayern Munich, mais il a raté sa campagne européenne. Kylian Mbappé a porté le PSG à bout de bras mais il a échoué face au Real en Ligue des champions. Et Sadio Mané a lui aussi échoué contre les Merengue en finale de C1, après avoir été champion d'Afrique avec le Sénégal et vice-champion d'Angleterre avec Liverpool.

Quel est votre choix pour le Ballon d'or? Karim Benzema Robert Lewandowski Sadio Mané Kylian Mbappé Un joueur de l'ombre mais je n'ai aucune illusion, le jury n'a jamais pu saquer les généralistes.

Aucun suspense à en croire Carlo Ancelotti, entraîneur de Benzema au Real. «Il a marqué de nombreux buts, il a bien fini la saison et maintenant il file tout droit vers le Ballon d'Or. Est-ce qu'il subsiste encore un doute? Pour moi, plus aucun.»

De laquais à leader

Benzema peut devenir le cinquième Français à inscrire son nom au palmarès, le premier depuis Zinédine Zidane en 1998.

«Cette année a été la meilleure de ma carrière au niveau personnel. Ce qui a changé, c'est cette statistique de buts, mais mon jeu est le même depuis que je suis gamin» Karim Benzema

Longtemps resté au service de Cristiano Ronaldo, avant de prendre le pouvoir et la lumière, «KB9» totalise onze nominations au Ballon d'or, ce qui en fait l'un des joueurs les plus réguliers de ce siècle. L'homme a une définition très précise de l'excellence absolue: «Le Ballon d'Or, c'est quelqu'un qui, sur une saison, montre autre chose que du football: des gestes de classe. Et pas qu'une fois! Il faut que ce soit régulier et dans des matchs où la situation est compliquée.»

Meilleur avec l'âge

L'ancien défenseur devenu commentateur, Eric di Meco, lui rend un bel hommage sur 20minutes.fr: « J’ai un souvenir du match à City où, pendant que ses copains se font bouger et qu'ils baissent la tête, c’est lui qui va faire le pressing et qui les encourage à en faire de même pour monter d’un cran. D’ailleurs, il récupère ensuite un ballon sur un but du Real. J’ai le souvenir de l’avoir noté. C’est lui qui lance la rébellion à chaque fois, parce qu’il se sentait touché par la grâce».

Selon le quotidien espagnol AS, Karim Benzema sera automatiquement prolongé au Real jusqu'en 2024 s'il remporte le Ballon d'Or. Il n'a jamais paru aussi complet techniquement ni affûté physiquement que depuis le cap de la trentaine, où il a complètement changé d'hygiène de vie.

«Karim Benzema s’améliore tous les jours comme le bon vin», témoigne Carlo Ancelotti, qui s'y connaît en grands crus. Et d'expliquer pourquoi il mérite tant son jour de gloire: «Il est de plus en plus un leader dans l’équipe, dans le groupe, et je pense que c’est la plus grande différence. Il montre plus sa personnalité. Il sait qu’il est très important pour nous».