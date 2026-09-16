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L'AS Rome complète toute sa collection de numéros de maillots

Rodrigo Mora a choisi le numéro 86 à l'AS Rome. Le club romain a ainsi complété sa collection de maillots.
Rodrigo Mora a choisi le numéro 86 à l'AS Rome. Le club romain a ainsi complété sa collection de maillots. image: watson

L'AS Rome réussit une première mondiale avec ses maillots

En plus de son excellent début de saison en Serie A italienne, le club romain vient de réaliser quelque chose d'inédit en football.
16.09.2026, 17:0316.09.2026, 17:03
Nikolaus Ralle / t-online
Un article de
t-online

L'AS Rome est devenue le premier club de l'histoire à avoir attribué au moins une fois tous les numéros de maillot possibles, de 1 à 99. L'exploit a été accompli cet été avec l'arrivée de Rodrigo Mora et la décision du milieu de terrain de porter le numéro 86 sous les couleurs romaines.

AS Roma V Atalanta BC - Serie A Rodrigo Mora of A in Rome, Italy, on September 5, 2026.S. Roma looks on during the Serie A match between AS Roma and Atalanta BC at Stadio Olimpico in Rome, Italy, on S ...
En choisissant le 86, le Portugais Rodrigo Mora a complété la collection (1 à 99) des numéros de maillots portés dans l'histoire de l'AS Roma. Image: imago

Dans l'histoire de la Roma, de nombreuses stars ont déjà foulé les pelouses avec des numéros de maillot insolites. Romelu Lukaku a par exemple porté le 90 pendant une saison, Stephan El Shaarawy le 92 et Henrikh Mkhitaryan le 77. L'icône du club Daniele De Rossi évoluait avec le 16, tandis qu'Alisson Becker gardait les buts avec le numéro 19. Et la légende Francesco Totti arborait le 10.

Ces numéros de maillot inhabituels sont possibles grâce au règlement de la Serie A, qui autorise les clubs à attribuer tous les numéros de 1 à 99. C'est la même chose dans les deux premières divisions suisses.

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En Bundesliga allemande, en revanche, les équipes ne peuvent distribuer que des numéros allant de 1 à 49. La réglementation est encore plus stricte en Liga espagnole: les membres d'un contingent ne peuvent y choisir qu'un numéro compris entre 1 et 25, tous les autres étant réservés aux joueurs provenant de l'équipe réserve qui viennent effectuer des piges en équipe première.

Reste à savoir si cette première de l'AS Rome l'aidera également sur le plan sportif cette saison. Pour l'instant, cette collection complète de numéros semble être de bon augure: le club de la capitale italienne occupe la première place de Serie A après quatre victoires en quatre matchs.

Adaptation en français: Yoann Graber

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