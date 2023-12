Kenan Yildiz après son premier but en Serie A le week-end dernier. Image: EPA ANSA

La pépite de la Juve marque comme Inzaghi et célèbre comme Del Piero

Le club turinois, qui reçoit la Roma ce samedi (20h30), possède dans ses rangs un merveilleux joueur de 18 ans. Présentation en cinq points.

Il a marqué un but de fou

Kenan Yildiz s'est fait connaître au monde entier grâce à sa réussite contre Frosinone le week-end dernier. Titularisé pour la première fois sous le maillot bianconero à la place de Dusan Vlahovic, ce qui n 'est pas rien, le Turc n'a mis que 12 minutes pour effacer trois adversaires et tromper le portier adverse.

Son but en vidéo Vidéo: watson

Son exploit l'a aussitôt inscrit dans la riche histoire de la Juventus puisqu'à 18 ans et 233 jours, Yildiz est devenu le plus jeune joueur étranger de l’histoire du club à marquer un but en Serie A.

Recruté par Adidas à un âge record

Né en Allemagne, Yildiz a fait sa formation au Bayern Munich, où ses qualités ont très vite interpellé les dirigeants d'Adidas. La marque aux trois bandes a mis sous contrat de sponsoring le garçon alors qu'il n'avait que 10 ans. Le Bayern en était très fier à l'époque mais, chose étonnante, a laissé partir son prodige libre pour la Juventus à l'été 2022.

Le Turc lors de sa signature à la Juve.

«Même si nous avions de bonnes relations avec Hasan Salihamidzic et Marco Neppe au Bayern, ils nous ont proposé une prolongation bien trop tard», a récemment rappelé l'agent de Yildiz, Hector Peris Ros, encore étonné du comportement des autres clubs de Bundesliga.

«En Allemagne, les clubs de renommée intertnationale l'ont tous refusé. C'est incompréhensible» Hector Peris Ros dans les colonnes de Tuttosport

Il se dit aujourd'hui que le Real Madrid et Liverpool suivent de très près la nouvelle star turinoise. Mais la Juve ne s'en séparera pas aussi facilement que le Bayern. Le contrat de Yildiz a été prolongé l'été dernier (il court désormais jusqu'en juin 2027) et la valeur marchande de la nouvelle star a explosé: le site de référence Transfermarkt l'estime à 10 millions d'euros.

Il célèbre comme Del Piero

Si son agent le compare à Ferrán Torres balle au pied et que son sang-froid face au but le rapproche de Pippo Inzaghi, c'est plutôt à Alessandro Del Piero que Kenan Yildiz nous fait penser quand il célèbre une réussite.

Le milieu offensif a en effet pris l'habitude de tirer la langue après chacun de ses buts, exactement comme le faisait l'ancienne icône des bianconeri.

Yildiz (en club et en sélection) à gauche et Del Piero tout à droite.

Alessandro Del Piero a porté à 705 reprises le maillot blanc et noir (290 buts et 172 passes décisives). Yildiz en est encore très loin, bien sûr, mais il n'envisage pas son avenir ailleurs que dans le Piémont. «Il est venu ici pour gagner des championnats et la Ligue des Champions. Je l'imagine ici dans 10 ans», anticipe son agent dans la presse transalpine.

Il avait le choix de sa sélection

«Combinaison parfaite entre la créativité de son père turc et la discipline de sa mère allemande», selon son agent, Kenan Yildiz possède le passeport des deux pays. Mais il a fait très tôt le choix de la sélection turque. Membre des M17 entre 2021 et 2022, il a honoré sa première sélection avec l'équipe A le 12 octobre 2023 contre la Croatie.

Ce n'est qu'un mois plus tard, le 18 novembre, qu'il a été pour la première fois titulaire avec son pays contre l'Allemagne, justement, en match amical. Yildiz s'est aussitôt fait remarquer puisqu'il a inscrit son premier but en sélection à cette occasion, participant à la victoire de son équipe ce soir-là (3-2).

Son but en vidéo Vidéo: watson

Il a la confiance de son entraîneur

Pour s'épanouir, chaque jeune talent a besoin de jouer. Donc d'avoir la confiance de son entraîneur. C'est le cas de Kenan Yildiz. Le coach de la Juventus, Massimiliano Allegri, croit très fort en lui.

«Je suis sûr que Kenan Yildiz deviendra un joueur merveilleux, de haut niveau. Cela arrivera un jour. ll est difficile de trouver un joueur qui puisse contrôler le ballon comme il le fait. Il reste toujours calme (...) Il est intelligent, équilibré, plus grand que son âge, il suffit de l'entendre parler.»

L'international turc, qu'Allegri considère comme «le remplaçant naturel de Federico Chiesa», a déjà participé à 7 matchs de Serie A cette saison, et ce n'est sans doute pas fini.