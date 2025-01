«Et toi, tu regardes quel match ce soir?» La question qui divise

Pour la première fois en Ligue des champions, la dernière journée se disputera sous la forme d'un multiplex de 18 matchs ce mercredi (21h). Quelle partie ne faut-il surtout pas rater? On a demandé l'avis à des fans de foot, et personne n'est vraiment d'accord.

Les supporters de football vont vivre un très grand moment, ce mercredi soir sur le coup de 21h. Pour la première fois de sa riche histoire, la Ligue des champions propose une soirée sous la forme d'un multiplex de 18 matchs. L'UEFA a nommé cet évènement «Matchday 8 Drama». Rien que ça.

🍿 Les matchs: Image: TXT

Comme il s'agit de la 8e et dernière journée de la phase régulière, il y aura de l'enjeu sur beaucoup de terrains. Car si certaines équipes (Liverpool et le Barça) sont déjà qualifiées pour les 8es de finale, et d'autres (comme YB, Bologne ou Leipzig) déjà éliminées, plusieurs cadors jouent très gros ce soir.

🧐 Le classement: Les 8 premiers se qualifient directement pour les 8es de finale en mars. Les équipes 9 à 24 disputent un match de barrage aller-retour en février pour rejoindre les 8es. Les autres sont éliminées. Image: TXT

Compte tenu du classement, faut-il suivre le multiplex dans son intégralité, au risque de passer à côté d'un match de dingue, ou sélectionner une partie en particulier, et accepter de ne pas voir en direct ce qui se déroule ailleurs? On vous a posé la question.

Il y a d'abord les fans inconditionnels. C'est le cas de Pierrick et Jonas. Le premier rentre de Liverpool, où il a assisté au match contre Ipswich le week-end dernier, le second considère l'Allianz Arena de Munich comme l'extension de son salon. Pour eux, pas de débat possible: ils vont suivre leur équipe de cœur, même si tout est joué ou presque.

«Liverpool est déjà qualifié, mais je vais tout de même regarder le match contre le PSV. Si la rencontre est vite pliée, je changerai pour suivre le multiplex, avec une attention particulière pour les résultats du PSG et de City.» Pierrick

«Je vais suivre le Bayern, évidemment, même s'il fallait un miracle pour qu'il accroche le top 8. Sinon, Inter-Monaco promet sur le papier et Leverkusen-Sparta Prague peut être intéressant, car avec le Bayer on est sûr de voir des buts et il se passe toujours quelque chose.» Jonas

Pierrick et Jonas citent chacun trois matchs différents, signe que le choix est vaste pour ce mercredi soir.

C'est surtout le cas pour ceux qui n'ont pas d'équipe favorite engagée en C1, comme Jérémy.

«Je vais probablement regarder Stuttgart - PSG, car je m’intéresse beaucoup à la Ligue 1 et parce que c’est un match où il y a encore de l'enjeu. Je vais éventuellement zapper sur Brest - Real, aussi pour l’enjeu et pour l’originalité de l’affiche.» Jérémy

Stuttgart-PSG séduit beaucoup de fans francophones, même si les deux équipes ont besoin d'un match nul pour passer, et qu'ils sont nombreux à penser qu'ils vont tout faire pour y parvenir. Ce n'est toutefois pas le cas de Romuald, qui espère voir un grand Fabian Rieder éliminer le PSG, ni de Camille, qui estime que les Allemands ne vont pas calculer.

«Ils l'ont dit en conférence de presse, ils ne vont pas miser sur un nul car ils ne savent pas faire ça. C'est le match que je choisirai, car Stuttgart a une attaque de feu et leurs supporters mettent une superbe ambiance dans le stade.» Camille

Ce duel franco-allemand concerne les places de barragiste. Celles que vise également Manchester City.

Le club anglais poursuivra-t-il son aventure européenne? C'est tout l'enjeu de sa confrontation face à Bruges. Le rendez-vous que Jérôme va privilégier, à tout le moins au coup d'envoi.

«La lutte pour les barrages va être intéressante. J'aurai donc un œil et demi sur Manchester City-Bruges et ce qui reste sur PSG-Stuttgart. Mais mon intérêt pourra changer très vite avec l'évolution du score de ces deux matchs et de ceux sur les autres pelouses. La bataille pour le top 8 sera également à surveiller de près.» Jérôme

Vrai: la lutte sera belle aussi dans le haut du tableau, où six places sont encore disponibles pour une qualification directe en 8es de finale. Or, dans un calendrier surchargé, s'éviter un dangereux barrage peut être une très bonne idée. Il y aura donc beaucoup d'intérêt à suivre des parties comme Barcelone-Atalanta ou Inter-Monaco, les deux duels sur lesquels Joël portera toute son attention.

«Ces deux matchs concernent trois équipes (Atalanta, Inter et Monaco) qui vont tout faire pour être parmi les huit meilleures (le Barça est déjà qualifié). Il y a une vraie lutte pour la qualification directe, et le haut du tableau risque de changer plusieurs fois dans la soirée.» Joël

Enfin, il y a ceux qui suivront le multiplex. «C'est l'assurance de voir tous les matchs et tous les buts en live ou en léger différé», s'impatiente Reza.

BlueSport proposera les huit plus gros match de la dernière journée dans un live en français, tandis que Canal plus sera présent sur 17 terrains (le match d'YB ne peut être diffusé en France en raison d'un sponsor des Bernois). watson vous fera pour sa part vivre la soirée dans un direct qui sera mis en ligne et actualisé sur notre site dès 20h30. Vivement ce soir!