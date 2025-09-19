Le FC Bâle prend une mesure radicale pour protéger la santé de ses fans
A partir du prochain match à domicile du FC Bâle, le 28 septembre contre Lucerne, toutes les tribunes du Parc Saint-Jacques deviendront non-fumeurs.
Le club rouge et bleu réagit ainsi aux plaintes de plus en plus nombreuses de spectateurs gênés par la fumée de cigarettes et autres produits du tabac, a annoncé le FCB mercredi dans un communiqué.
La décision a fait l’objet de longs débats. Dans son communiqué, le FC Bâle explique vouloir désormais accorder davantage d’importance à la santé et au bien-être des non-fumeurs, et impose donc une interdiction totale de fumer dans les gradins, pour toutes les compétitions. Le tabac reste toutefois autorisé dans les couloirs et à l’extérieur du stade. Tout en reconnaissant que cette mesure peut sembler contraignante et «radicale pour certains fumeurs», le FCB se justifie:
Le champion de Suisse en titre précise que cette interdiction est désormais inscrite dans le règlement intérieur du stade et dit compter sur «la compréhension et la coopération maximales des fumeurs».
Un seul Romand a fait pareil
A titre de comparaison, le Wankdorf, le stade de Young Boys à Berne, dispose déjà de zones non-fumeurs dans ses tribunes. En Romandie, le Lausanne-Sport est le seul club de Super League à avoir interdit la fumée dans sa nouvelle enceinte de la Tuilière. Avant lui, et donc désormais le FC Bâle, Thoune avait fait figure de pionnier dans notre pays.
Reste maintenant à savoir s'il sera plus facile de faire éteindre les cigarettes des récalcitrants ou les fumigènes – pour rappel illégaux, eux aussi – des ultras...
(riz/yog/sda)