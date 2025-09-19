Le club rhénan se préoccupe de la santé de ses supporters au Parc Saint-Jacques. image: keystone/shutterstock

Le FC Bâle prend une mesure radicale pour protéger la santé de ses fans

Le club rhénan a décidé d'interdire la fumée dans les tribunes de son stade, après de «longs débats». Et vous, vous en pensez quoi?

A partir du prochain match à domicile du FC Bâle, le 28 septembre contre Lucerne, toutes les tribunes du Parc Saint-Jacques deviendront non-fumeurs.

Le club rouge et bleu réagit ainsi aux plaintes de plus en plus nombreuses de spectateurs gênés par la fumée de cigarettes et autres produits du tabac, a annoncé le FCB mercredi dans un communiqué.

Les spectateurs ne peuvent plus fumer dans les tribunes du Parc Saint-Jacques. Image: KEYSTONE

La décision a fait l’objet de longs débats. Dans son communiqué, le FC Bâle explique vouloir désormais accorder davantage d’importance à la santé et au bien-être des non-fumeurs, et impose donc une interdiction totale de fumer dans les gradins, pour toutes les compétitions. Le tabac reste toutefois autorisé dans les couloirs et à l’extérieur du stade. Tout en reconnaissant que cette mesure peut sembler contraignante et «radicale pour certains fumeurs», le FCB se justifie:

«Nous sommes clairement d'avis que les non-fumeurs sont nettement majoritaires, c'est pourquoi nous ne voulons plus leur imposer d'accepter, contre leur gré, une atteinte à leur santé dans notre stade de football. Il s'agit en fin de compte de trouver un équilibre entre différents intérêts – et en tant que club sportif, nous nous prononçons désormais en faveur de la santé, également dans l'esprit du développement durable (social et environnemental).»

Le champion de Suisse en titre précise que cette interdiction est désormais inscrite dans le règlement intérieur du stade et dit compter sur «la compréhension et la coopération maximales des fumeurs».

Que pensez-vous de la décision du FC Bâle d'interdire la fumée dans les tribunes de son stade? C'est une excellente idée, tous les clubs devraient faire pareil Je n'aime pas cette décision, elle est trop stricte Elle ne sert à rien: certains spectateurs vont continuer à fumer, car il sera trop dur de contrôler tout le monde Voter Au total, 16 personnes ont participé à ce sondage.

Un seul Romand a fait pareil

A titre de comparaison, le Wankdorf, le stade de Young Boys à Berne, dispose déjà de zones non-fumeurs dans ses tribunes. En Romandie, le Lausanne-Sport est le seul club de Super League à avoir interdit la fumée dans sa nouvelle enceinte de la Tuilière. Avant lui, et donc désormais le FC Bâle, Thoune avait fait figure de pionnier dans notre pays.

Reste maintenant à savoir s'il sera plus facile de faire éteindre les cigarettes des récalcitrants ou les fumigènes – pour rappel illégaux, eux aussi – des ultras...

