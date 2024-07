La célébration très controversée du Turc Merih Demiral contre l'Autriche. image: x/watson

Le héros de la Turquie est suspendu suite à son geste

Merih Demiral a inscrit un doublé lors d'Autriche-Turquie mardi à Leipzig et a célébré sa seconde réalisation avec le signe des «Loups gris», un mouvement armé ultra-nationaliste. L'UEFA l'a sanctionné.

anna-lena janzen / t-online

L'attaquant de la Turquie Merih Demiral a fait sensation mardi contre l'Autriche, en marquant dès le coup d'envoi puis en réalisant le doublé peu avant l'heure de jeu. Le joueur a été le héros de cette partie, mais il ne s'est pas uniquement distingué par ses performances lors du succès 2-1 des siens sur la troupe de Ralf Rangnick.

Sa célébration sur son deuxième but est lourde de sens. Avec chacune de ses mains, Demiral a joint son pouce au majeur et à l'annulaire, conservant l'index et l'auriculaire dressés, dans le but de former la tête de loup, le signe de ralliement de la milice turque des «Loups gris».

Ce groupuscule n'est autre que la branche paramilitaire du Parti d'action nationaliste (MHP), situé à l’extrême droite sur l'échiquier politique turc et partenaire de coalition du Parti de la justice et du développement (AKP), islamo-conservateur, de Recep Tayyip Erdogan.

Le mouvement des «Loups gris» est surveillé de près en Allemagne par l'Office fédéral pour la protection de la Constitution et il a été dissous en France en Conseil des ministres, alors qu'il n'avait pas d'existence légale officielle.

Procès médiatisé en Turquie Le geste de l'international turc est survenu après l'ouverture du procès de l’assassinat en plein jour d’un ancien chef des «Loups gris», lundi. Vingt-deux personnes, dont deux policiers, sont actuellement jugées. L'ambiance sur place est tendue, rapporte Le Monde. Cette audience est aussi particulièrement suivie en Turquie.

Merih Demiral a inscrit contre l'Autriche le but le plus rapide en phase à élimination directe d'un Euro. Il n'a eu besoin que de 57 secondes pour ouvrir le score. Il ne pourra toutefois pas faire de même samedi à Berlin contre les Pays-Bas, pour une place en demi-finale. Demiral a été sanctionné jeudi par l'UEFA et a écopé de deux matchs de suspension. Il manquera donc son quart de finale et une éventuelle demi-finale. C'est une lourde perte pour le sélectionneur Vincenzo Montella.

Il faudrait que la Turquie soit finaliste pour que Merih Demiral rejoue dans cet Euro. Plusieurs médias estimaient qu'il risquait un banissement du tournoi suite à son geste politique controversé. Ce ne sera pas le cas.

Adaptation en français: Romuald Cachod.