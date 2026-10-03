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Super League: Grasshopper tient son nouveau coach

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Olaf Janssen est le nouveau coach de GC.Image: www.imago-images.de

Grasshopper tient son nouveau coach

GC a nommé Olaf Janssen pour remplacer Peter Zeidler à la tête de la première équipe, a-t-on appris ce samedi.
03.10.2026, 14:3603.10.2026, 14:36

Grasshopper a trouvé son nouvel entraîneur après s'être séparé de Peter Zeidler. L'Allemand Olaf Janssen prend les rênes du club le plus titré du pays, a annoncé la formation zurichoise samedi.

Janssen a signé un contrat courant jusqu'à l'été prochain. Dernièrement, le technicien allemand de 59 ans entraînait dans son pays natal au SV Sandhausen, en Regionalliga (4e division), où il a été démis de ses fonctions en mars après moins d'une saison. Auparavant, Janssen avait été entraîneur du Viktoria Cologne en 3e division pendant un peu plus de quatre ans.

241 matchs de Bundesliga

Il a également été adjoint au 1860 Munich, au VfB Stuttgart, à St. Pauli, à Wolfsburg et au sein de l'équipe nationale d'Azerbaïdjan. En tant que joueur, Janssen a disputé 241 matchs en Bundesliga pour Cologne et Francfort. Il a mis un terme à sa carrière en 2000, après une demi-saison à Bellinzone.

L'ancien coach du Lausanne-Sport Peter Zeidler avait été démis de ses fonctions après à peine cinq mois. Les deux derniers matchs avant la trêve internationale, perdus lourdement contre Sion (2-5) et Lucerne (1-5), avaient coûté cher à l'Allemand de 64 ans. Au classement, GC occupe la 10e place, avec deux points d'avance sur le LS, lanterne rouge.

(ats/roc)

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