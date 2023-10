Le Real met la pression sur un homme avec une vidéo polémique

Le club de la capitale espagnole a recensé toutes les fois où il estime avoir été lésé par Ricardo de Burgos Bengoetxe, l'homme qui sera au sifflet samedi pour le match entre Seville et les Madrilènes.

La vidéo ne dure que trois minutes, mais elle fait grand bruit en Espagne. C'est Real Madrid TV, la chaîne officielle du club de la capitale espagnole, qui l'a réalisée dans le but de mettre la pression sur Ricardo de Burgos Bengoetxea, que l'équipe de Carlo Ancelotti retrouvera ce samedi à Séville (18h30).

Le montage réalisé par le club merengue présente une succession de scènes lors desquelles le Real Madrid estime avoir été lésé par l'arbitrage. La compil' commence par les matchs les plus récents, et notamment le Barça-Real de la saison dernière, une partie que les Madrilènes n'ont toujours pas digérée en raison des trois erreurs graves (selon eux) commises par l'arbitre ce jour-là. Les images reviennent aussi sur ce match à Valence, également dirigé par Ricardo de Burgos Bengoetxea, et qui n'avait pas été arrêté malgré les chants racistes proférés contre Vinicius.

Un extrait de la compilation Vidéo: watson

On découvre ainsi au fil des images une succession de décisions (ou non-décisions) prises par l'arbitre de 37 ans, qui en est à sa neuvième saison en Primera División, avec lesquelles le Real Madrid n'est évidemment pas d'accord du tout.

Rappelons que ce n'est pas la première fois que le club aux 14 trophées de Ligue des champions utilise sa chaîne de télévision pour critiquer les arbitres. La dernière fois, c'était en septembre dernier, après le derby de Madrid perdu 3-1. C'est Alberola Rojas qui avait été pointé du doigt.

M. Rojas avait notamment brandi un carton jaune à Modric ce soir-là. Image: EPA EFE

Excédé par trois erreurs d’arbitrage, le journaliste de Real Madrid TV avait rappelé les liens de l'homme en noir avec Enriquez Negreira, un ancien responsable des arbitres suspecté de corruption en raison de paiements généreux reçus du FC Barcelone en échange de ses conseils et de sa participation à la désignation des arbitres pour les matches officiels. «Même si le juge a parlé de corruption systémique, ces arbitres continuent de pratiquer. Il n'a même pas le niveau pour arbitrer des matchs régionaux», avait asséné le commentateur.

Le Real Madrid, emmené par un incroyable Jude Bellingham (meilleur buteur de la Liga avec 8 réussites), est toujours en tête de son championnat. Il compte deux points d'avance sur le surprenant Girona et trois sur son rival héréditaire, le FC Barcelone.