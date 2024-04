A Zurich, le 12e homme est descendu sur le terrain

Des fans zurichois ont déblayé la neige durant la partie contre Saint-Gall. Leur intervention a été saluée, mais elle a aussi suscité des critiques.

Quelques minutes avant le début du match entre Zurich et Saint-Gall, dimanche après-midi au Letzigrund, la neige s'est mise à tomber en abondance et la pelouse a été blanchie en un rien de temps. L'arbitre Lionel Tschudi a toutefois décidé de donner le coup d'envoi, mais il a dû interrompre les débats après cinq minutes, le terrain étant devenu impraticable.

Pendant que les deux équipes regagnaient les vestiaires, les supporters du FC Zurich ont pris les choses en mains. Ils ont quitté les tribunes pour déneiger la pelouse.

L'intervention a été un succès, puisqu'après une demi-heure d'interruption environ, le terrain du Letzigrund avait retrouvé des teintes vertes et le jeu a pu reprendre. Leur comportement n'a toutefois pas plu à tout le monde. Dans le studio alémanique de Blue Sport, l'ex-gardien Pascal Zuberbühler s'est étonné de ce qu'il a vu.

«Chapeau à la Südkurve (réd: le repaire des ultras zurichois). C'est bien que le match se poursuive. Mais quelqu'un a dû les laisser entrer sur la pelouse. Où sont les forces de sécurité? On n'a pas le droit de courir sur le terrain comme ça»

L'entraîneur Ciriaco Sforza a lui aussi rendu hommage aux supporters, tout en allant dans le sens de "Zubi": «C'est beau de voir le virage sud se mobiliser ainsi pour son club. C'est même sensationnel. Mais il s'agit tout de même de sécurité. Il faut tout simplement en parler.»

L'union fait la force au FCZ. keystone

L'intervention des fans est d'autant plus surprenante que la Südkurve proprement dite était fermée contre Saint-Gall. En guise de protestation, plus de 1000 supporters du FC Zurich s'étaient rassemblés dimanche midi en plein centre-ville, provoquant des retards dans le trafic des trams. Ils s'étaient ensuite rendus pacifiquement au stade du Letzigrund, où ils avaient trouvé de la place dans d'autres secteurs, et même jusque sur le terrain. (abu/jcz/sda)