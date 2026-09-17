Murat Yakin a convoqué 25 joueurs pour le premier rassemblement post-Coupe du monde. image: Keystone

Voici la liste de Murat Yakin pour la Ligue des nations

Murat Yakin a présenté jeudi sa sélection pour les matchs de la Ligue des Nations prévus en septembre et octobre. L'entraîneur de 52 ans convoque plusieurs nouveaux venus en équipe nationale, dont Winsley Boteli.

Plus de «Sport»

La première sélection après la Coupe du monde au Canada, au Mexique et aux Etats-Unis était attendue avec impatience. Yakin avait en effet annoncé son intention d'intégrer de nouveaux joueurs dans l'équipe à l'automne. A cela s'ajoutent les départs de Silvan Widmer, Christian Fassnacht et Noah Okafor de l'équipe nationale, qui ont libéré des places.

Pour remplacer Widmer à droite de la défense, Yakin a convoqué deux nouveaux joueurs: le Genevois Zachary Athekame, prêté par l'AC Milan à l'Olympique lyonnais, et Sascha Britschgi, qui évolue à Parme. Si Athekame, âgé de 21 ans, avait déjà brièvement fait partie de l’équipe nationale A sans toutefois être aligné, il s’agit pour Britschgi, âgé de 19 ans, de sa première sélection.

Première pour Boteli , retour de Sanches

Comme prévu, Winsley Boteli fait lui aussi partie des nouveaux venus. L’attaquant de 20 ans du FC Sion s’est fait remarquer grâce à son excellent début de saison (12 buts et 5 passes décisives en 14 matchs). Si la Fédération de la RD Congo, pays dont il est originaire, a tenté de l'attirer, le Genevois s'est engagé en faveur du pays où il est né et pour lequel il a évolué dans les équipes nationales de jeunes depuis les M15.

Boteli aura d'autant plus l'occasion de briller que Breel Embolo ne rejoindra le rassemblement qu'en deuxième semaine. Suspendu pour le premier match, il disputera encore une rencontre avec son club d'Atlanta et ne rejoindra l’équipe que pour le deuxième match en Ecosse.

Le retour d’Alvyn Sanches au sein de l’équipe nationale n’est pas non plus une surprise. L’attaquant de 23 ans, qui évolue à Young Boys, était déjà considéré comme un candidat pour disputer la Coupe du monde, mais Yakin avait préféré miser sur des joueurs plus expérimentés. Désormais, Sanches, qui a disputé trois matchs amicaux avec la Nati, devrait également faire ses débuts en match officiel avec la Suisse.

Un programme très chargé attend la troupe de Yakin. A partir de lundi, l’équipe se préparera à Belek, en Turquie, pour ses quatre premiers matchs de Ligue des Nations, qui se joueront du 26 septembre au 6 octobre. Relégués en Ligue B, les Suisses joueront d’abord à l’extérieur contre la Macédoine du Nord et l’Ecosse, puis à Lucerne contre la Slovénie et à nouveau contre la Macédoine du Nord.

(ats/roc)