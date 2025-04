Le gardien du Barça a cédé à la tentation des footballeurs

Marc-André ter Stegen, bientôt de retour au jeu après une longue blessure, a trahi un secret dans un podcast en Allemagne.

Marc-André ter Stegen a retrouvé le sourire. Depuis le début du mois d'avril, le gardien de but du FC Barcelone et véritable numéro un de l'Allemagne a repris l'entraînement. Six mois après sa rupture du tendon rotulien du genou droit, ter Stegen souhaite rejouer le plus rapidement possible.

Le joueur de 32 ans s'est récemment déclaré «en forme comme jamais» et «plein d'énergie» dans le podcast «Phrasenmäher» de Bild. Il a également révélé qu'il avait eu recours à une greffe de cheveux.

«À un moment donné, j'ai simplement perdu quelques cheveux, comme beaucoup d'hommes probablement dans leur vie, et je n'étais plus tout à fait satisfait. Je me suis dit que j'aimerais une ligne de cheveux un peu différente, et c'est la raison pour laquelle j'ai sollicité un spécialiste.»

ter Stegen en septembre 2024. Keystone

Sa greffe de cheveux remonte à six ans déjà, puisque c'était en 2019. Des rumeurs de transplantation avaient régulièrement circulé depuis cette date, mais l'Allemand n'en avait jamais parlé publiquement. Il vient de le faire, donc, en précisant que cette opération n'avait pas pour but de lui permettre de se sentir mieux sur le terrain.



Sous contrat avec le club catalan depuis 11 ans, ter Stegen a disputé 420 matchs avec les blaugranas. Il est le deuxième footballeur étranger le plus capé du club avec Lionel Messi et ses 778 rencontres (un record impossible à battre).



Le 421e match de ter Stegen sera particulier, mais le gardien a expliqué qu'il ne savait pas très bien quand il allait pouvoir le disputer. «Je n'ai pas de date de retour précise, mais je suis impatient de jouer!»

(t-online)