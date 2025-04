Infantino (à gauche) et Trump cultivent une amitié stratégique. Image: getty

La FIFA a trouvé une nouvelle astuce pour vendre ses billets

Alors que les tickets pour la Coupe du monde des clubs, le projet phare de Gianni Infantino, peinent à trouver preneurs, la FIFA a décidé de contre-attaquer, en séduisant les fans désireux d'assister au Mondial 2026.

Le coup d'envoi de la toute nouvelle Coupe du monde des clubs sera donné dans deux mois, lors d'un match qui opposera l'Inter Miami (club représentant le pays hôte) à Al Ahly (double tenant du titre de la Ligue des champions de la CAF). Or à l'approche des festivités, les tickets pour les 63 matchs de la compétition peinent à trouver preneurs, alors que la billetterie est ouverte depuis le mois de décembre. Cette situation aurait le don d'agacer en coulisses la Fédération internationale de football (FIFA).

Même si l'instance assure en public que des parties sont déjà complètes, un simple tour sur la plateforme de vente en ligne permet de constater que des places sont encore disponibles, et ce, pour tous les matchs. Il est vrai que certaines rencontres ne proposent plus que des billets à la revente. Cependant, de nombreux tickets classiques sont encore accessibles pour la grande majorité des confrontations. Pire, des sections entières sont parfois vides, et pas uniquement pour les duels opposant Ulsan au Mamelodi Sundowns FC ou Palmeiras à Porto. De grandes affiches sont concernées.

Envie d'assister à Juventus-Manchester City le 26 juin prochain? Il reste de la place à Orlando (les sièges libres sont en rose et en bleu). image: ticketmaster.com

Si la compétition venait à se dérouler devant des gradins à moitié vides, ce serait une défaite cuisante pour le président de l'organisation Gianni Infantino, qui a fait de la Coupe du monde des clubs nouvelle génération, à laquelle participeront 32 équipes, le projet phare de son mandat. Mais le Suisse de 55 ans n'a pas encore dit son dernier mot et la FIFA a désormais recours à des astuces afin de garnir ses tribunes.

Des packs de billets incluant un droit de préemption ont par exemple été mis en vente. Comment fonctionnent-t-ils? En se procurant des tickets pour deux rencontres différentes, les détenteurs des précieux sésames ont la garantie de pouvoir acheter un billet pour la Coupe du monde 2026, organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Ils n'auront donc pas à passer par la case tirage au sort. Le prix de ces packs dépend des parties sélectionnées et de la catégorie des places. Cela peut varier de 45 francs pour certains matchs de poule à 2 600 francs. Les tickets ne peuvent pas être revendus, auquel cas le droit de préemption expire.

C'est au MetLife Stadium (Grand New York) que se dérouleront les finales de la Coupe du monde des clubs et du Mondial 2026. Image: Sports Illustrated

Mais ce n'est pas la seule astuce déployée par la FIFA, qui sait que le rêve de tout supporter consiste à assister à une finale de Coupe du monde. Or la demande pour de telles parties historiques est forte et les tarifs des places souvent exorbitants. Mais désormais, ceux qui tiennent absolument à vivre la finale du prochain Mondial peuvent aussi compter sur le pack Super Ticket.

Celui-ci contient un total de 20 billets, sans qu'il soit possible d'assister à deux rencontres le même jour. Il faut donc se rendre au stade durant presque chacune des 22 journées de compétition, en optant soit pour le match d'ouverture soit pour la finale, et pour l'une des deux demi-finales du Mondial des clubs. Selon The Sun, le prix du package varie entre 1 920 et 4 680 francs, en fonction des rencontres et des catégories.

Là encore, les billets ne peuvent pas être revendus et peuvent tout au plus être offerts à des proches. Celui qui opte pour le match d'ouverture entre Miami et Al Ahly devra se rendre à un match par jour durant 13 journées consécutives, du 14 au 26 juin prochain. C'est un véritable défi compte tenu de l'éloignement des enceintes situées à Los Angeles, Seattle, Miami ou encore Washington. Finalement, le porte-monnaie risque de souffrir en raison des déplacements et des nuitées à l'hôtel. On ne parle même pas de l'empreinte écologique. Tout cela pour une finale de Coupe du monde? Ce n'est pas franchement raisonnable.

Il reste désormais deux mois à la FIFA pour booster la billetterie d'un événement fortement critiqué, non seulement par les joueurs, mais aussi par les staffs et les supporters. Une compétition qui, comme si cela ne suffisait pas, est organisée dans un pays sans véritable culture foot, et quelque peu boycotté depuis l'élection de Donald Trump.