Zinédine Zidane sera-t-il le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain? image: keystone

Zizou est annoncé sur le banc du PSG (et ça énerve Marseille)

Selon plusieurs médias français, Zinédine Zidane est très proche de devenir le nouvel entraîneur du PSG. En signant, le natif de Marseille ferait fi de la rivalité très forte en foot entre la cité phocéenne et la capitale.

Le Paris Saint-Germain est proche de trouver un accord avec Zinédine Zidane, annoncent vendredi Europe 1 et RMC Sport. L'ancien meneur de jeu de l'équipe de France remplacerait Mauricio Pochettino, toujours en poste et à qui il reste un an de contrat.

Europe 1 affirme qu'un «accord de principe a été trouvé entre le PSG et Zinédine Zidane pour que l'ex-numéro 10 devienne le prochain entraîneur du club, dès la saison prochaine».

En espérant pour le ballon qu'il ait le cuir plus dur que Materazzi. image: keystone

Moins affirmatif, RMC indique que le club de la capitale, propriété du Qatar depuis 2011, «est proche de trouver un accord avec Zinédine Zidane pour remplacer Mauricio Pochettino au poste d'entraîneur».

Sollicité par l'AFP, le PSG n'a ni confirmé ni infirmé ces informations.

Né à Marseille, où il n'a jamais joué, Zidane (49 ans) s'est bâti une solide réputation de coach sur le banc du Real Madrid, avec qui il a remporté trois fois d'affilée la Ligue des champions (2016, 2017, 2018).

A Paris, si son arrivée se confirme, sa mission principale sera de remporter à nouveau la coupe aux grandes oreilles, ce qu'aucun entraîneur du PSG de l'ère qatarie n'a réussi à faire.

Ecœurement marseillais

Et même si l'ex-star des Bleus est adulée à Marseille, la simple idée que Zizou signe au PSG a retourné pas mal de bouillabaisse dans les estomacs. Florilège:

Parce que oui, un Marseillais qui devient entraîneur du grand rival parisien, c'est franchement encore plus improbable que de voir:

Le FC Sion devenir champion suisse la saison prochaine

Nadal perdre un match à Roland-Garros (même en jouant sur un pied)

La Nati gagner un match cette année en Ligue des nations

Du gazon synthétique à Wimbledon

Poutine et Zelensky devenir potes

C'est dire!