Les fans du Celtic Glasgow ont la réputation d'être fidèles et bruyants. Image: keystone

Pourquoi l’adversaire d’YB a le même hymne que Liverpool

Les Bernois vont affronter le Celtic Glasgow, ce mercredi (21h00) en Ligue des champions, et ils entendront la célèbre chanson You'll Never Walk Alone.

Young Boys se rend sur la pelouse du Celtic Glasgow ce mercredi (21h00), sans aucun enjeu. 36e et dernier de ce classement de Champions League avec zéro point en six matchs, le club bernois ne peut plus se qualifier pour les 8e de finale. Mais les champions de Suisse en titre et leurs fans risquent, malgré tout, d'avoir des frissons au Celtic Park.

Et pour cause: avant les matchs européens, les supporters du club écossais s'égosillent, écharpes brandies, sur la célèbre chanson You'll Never Walk Alone (qui signifie en français: «Tu ne marcheras jamais seul»), leur hymne officieux.

L'effet visuel et sonore de cette scène a de quoi prendre aux tripes, particulièrement lorsque la musique de fond est coupée et que les paroles sont chantées par tout le stade à cappella.

Un You'll Never Walk Alone au Celtic Park 📺 Vidéo: twitter

Cette prestation n'a rien à envier à celle des supporters du Liverpool FC, en Angleterre, qui entonnent également You'll Never Walk Alone avant chaque match de leurs protégés. Même si certains fans du Celtic affirment que c'est dans leur stade qu'a été chanté ce hit pour la première fois par des supporters de foot, les experts accordent la paternité de cet hymne aux Reds.

Selon l'historiographie officielle, le tube (une reprise, en fait, et qui n'a rien à voir avec le sport) du chanteur local, Gerry Marsden, a été adopté par les fans de Liverpool dès 1963 après avoir été diffusé plusieurs fois dans leur arène, Anfield.

Dans L'Equipe, Ludovic Lestrelin, sociologue spécialiste des supporters, juge «étonnant qu'un chant aussi intimement lié à Liverpool ait pu être adopté dans d'autres stades». Alors comment You'll Never Walk Alone a-t-il migré d'Anfield jusque dans le Celtic Park, 350 kilomètres au nord et de l'autre côté de la frontière anglo-écossaise?

Une rencontre dans les années 1960

D'après plusieurs médias anglais, tout remonte à une confrontation européenne entre Liverpool et le Celtic en 1966. Le média Canal+ résume:

«En avril 1966, les Reds reçoivent le Celtic pour disputer une demi-finale retour de Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Les fans Celts y découvrent alors cet hymne (You'll Never Walk Alone) repris par tout un stade et décident de l'importer au Celtic Park.»

Depuis 60 ans, la chanson n'a donc pas quitté les travées du stade des «vert et blanc». Pour la petite anecdote, c'est Liverpool qui avait remporté ce match «fondateur» (2-0) et du même coup la double confrontation, à la différence de buts, après avoir perdu seulement 1-0 à l'aller à Glasgow.

En finale de cette Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1965-1966, les Reds se sont inclinés contre Dortmund. Un club dont les fans ont, eux aussi, adopté You'll Never Walk Alone plus tard comme hymne officieux.

Les joueurs de Young Boys se sont entraînés dans le Celtic Park, d'où ils espèrent ne pas repartir bredouille. Image: KEYSTONE

YB, lui, tentera d'accrocher au moins un point face au Celtic – actuel 23e et encore en lice pour une qualification directe pour les 8e de finale – pour ne pas risquer de marcher seul à la fin de cette Ligue des champions: à part les Bernois, seulement deux équipes (Leipzig et Bratislava) n'ont marqué aucun point dans cette compétition. Un zéro pointé laisserait une vilaine tache sur le football suisse... (yog)