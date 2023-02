Le top 10 des joueurs en fin de contrat l'été prochain

Plusieurs stars du football peuvent dès maintenant discuter avec d'autres clubs en vue de la saison 2023-2024. Tour d'horizon des bonnes affaires.

Lionel Messi

Il est le plus intéressant de tous les joueurs libres prochainement et qui n'ont pas encore renouvelé leur contrat ou déjà signé ailleurs. Le champion du monde 2022 tarde à prolonger au PSG. Les deux parties (club et joueur) semblent être tombées d'accord mais elles doivent encore régler des détails portant sur la durée du nouveau contrat et la rémunération de la star de 36 ans.

Youri Tielemans

Titulaire indiscutable à Leicester, le Belge de 26 ans est une valeur sûre. Il est expérimenté (58 sélections), polyvalent (il rayonne dans l'entre-jeu) et surtout prêt à rejoindre un autre club. Le Bruxellois a en effet déjà annoncé qu’il ne souhaitait pas prolonger son bail chez les Foxes. Arsenal ou Manchester United espèrent l'accueillir l'été prochain.

Image: AP

Adrien Rabiot

Le milieu français est en train de réaliser une magnifique saison avec la Juventus, mais il coûte beaucoup trop cher à son club (7,5 millions par an) pour que celui-ci songe à le garder au-delà de cette saison. La presse italienne a affirmé que le joueur et sa mère Véronique avaient refusé un transfert à Manchester United l'été dernier.

Marcus Thuram

Le fils de Lilian a marqué 10 buts en 17 matchs de championnat avec le Borussia Mönchengladbach cette saison. Attaquant capable d'évoluer en pointe mais aussi sur les côtés, il est suivi de près par de grands clubs comme l'Inter, le Barça ou le Bayern. Il représente à notre avis une meilleure affaire que Wilfried Zaha, aussi en fin de contrat, dont les performances cette saison sont moins flamboyantes que par le passé (6 réussites en 19 parties cette saison).

David De Gea

Douze ans après son arrivée en Angleterre, David De Gea pourrait quitter Manchester United. Le portier espagnol a connu un regain de forme ces dernières semaines qui a coïncidé avec une série de dix victoires consécutives, toutes compétitions confondues. «Il s'est notamment amélioré balle au pied, travaillant sur un élément clé du style de Ten Hag tout en conservant sa qualité de gardien», relève le Manchester Evening News. La presse britannique estime que De Gea devra accepter une réduction de salaire s'il entend poursuivre son aventure avec les Red Devils.

Image: EPA

Stefan De Vrij

L'Inter a déjà perdu Skriniar (qui rejoindra Paris la saison prochaine) et n'a certainement pas envie de se séparer de son autre défenseur central. Le club lombard aurait d'ailleurs formulé plusieurs offres mais elles ont toutes été rejetées par l'international néerlandais (31 ans). Marseille, mais aussi l'Atlético ou Tottenham songeraient à s'attacher ses services pour la saison prochaine.

Luka Modric

Le Real Madrid ne propose jamais de contrat supérieur à une saison à ses joueurs de 30 ans et plus. Le magicien croate en a déjà 38 et la rumeur le dit sur le départ. Il pourrait encore réaliser de très belles choses ailleurs qu'en Espagne, tant ses qualités techniques sont intactes. À noter que si Karim Benzema devrait logiquement prolonger au Real, les merengues pourraient aussi perdre Toni Kroos ainsi que Marco Asensio cet été.

Houssem Aouar

Le milieu de l'Olympique Lyonnais était tout proche de l'AS Rome cet hiver, mais il a choisi de rester encore six mois en Ligue 1. Aouar (24 ans) s'est dit peu convaincu par le projet romain et désireux de bien réfléchir à la suite de sa carrière. Le joueur formé à Lyon sait aussi que signer libre l'été prochain lui permettra de négocier une belle prime à la signature.

Roberto Firmino

Très populaire à Liverpool, où il a inscrit plus de 100 réussites, le Brésilien négocie actuellement une prolongation de contrat. Klopp veut le garder et l’agent du joueur a révélé à Sky Sports Germany que des discussions étaient en cours entre les deux clubs. Mais après 8 ans passés dans le nord-ouest de l'Angleterre, Firmino pourrait aussi être tenté par une aventure à l'étranger. L'Inter et le Real, où il pourrait concurrencer Benzema, seraient intéressés.

N'Golo Kante

L'international français devrait quitter Chelsea à la fin de la saison et rejoindre...Liverpool. C'est en tout cas ce que croit The Sun. «Les Reds préparent un transfert surprise pour Kante alors que Jurgen Klopp cherche à renforcer son milieu de terrain», a écrit le tabloïd cette semaine. Le joueur de 31 ans, toujours gêné aux ischios, n'est apparu que deux fois cette saison. Signer un blessé de longue date est risqué mais Arsenal, Tottenham et le Barça pourraient se laisser tenter.