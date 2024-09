Vidéo: twitter

Ce footballeur a dû être remplacé pour une raison hallucinante

Une scène surréaliste a eu lieu samedi au Pays de Galles, où un entraîneur a dû faire sortir, bien malgré lui, son héros du jour.

Jordan Evans (31 ans) se souviendra longtemps de son match samedi dernier, à cause des péripéties qu'il a vécues. Elles ont valu à ce modeste attaquant de deuxième division galloise un buzz planétaire. Et il y a de quoi.

Le joueur des Baglan Dragons a d'abord brillé dans le jeu. Entré à la 52e minute, alors que l'adversaire – Cwmbran Celtic (non, on n'a pas fait de faute d'orthographe) – menait 3-1, Evans est à l'origine des deux buts qui ont permis à son équipe d'égaliser. Mieux: c'est lui qui a inscrit le but de la victoire, le 4-3, à la 72e minute. Pour son entraîneur, c'est ce qui s'appelle du coaching gagnant.

Seulement voilà, ce même entraîneur a été contraint, bien malgré lui, de remplacer son héros à la 85e.

Et pour cause: la police a soudainement fait irruption sur le terrain de ce stade champêtre, en plein match, pour arrêter Jordan Evans! Une vidéo montre plusieurs policiers traverser la pelouse pour encercler le footballeur, qui se dirige vers le poteau de corner pour sortir de la surface de jeu. Son arrestation se fera quelques instants plus tard dans les vestiaires.

La scène en vidéo 📺 Vidéo: twitter

La star du jour était soupçonnée d'être impliquée dans un vol, informe Konbini, qui cite la presse galloise. Finalement, Jordan Evans a été relâché quelques heures plus tard, sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. «Peu de footballeurs peuvent revendiquer un but, des passes décisives et une arrestation en un match!», a rigolé un internaute sur X, qu'Evans a remercié en personne.

L'entraîneur adverse, Simon Berry, n'a pas non plus manqué d'humour dans son analyse de cette scène hallucinante:

«Ce furent des minutes folles, un peu surréalistes. S'ils étaient venus le chercher un peu plus tôt avant son entrée en jeu, nous aurions peut-être conservé notre avance»

On connaît beaucoup de coachs et de fans qui auraient aimé que la police vienne arrêter la star du club adverse avant qu'elle ne martyrise leur équipe.