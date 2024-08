Le tirage au sort de la Ligue des champions subit une révolution

L'UEFA a décidé de modifier la façon de «tirer» les équipes dès cette saison et l'introduction de la nouvelle formule.

Vous le savez sans doute déjà, la Ligue des champions s'apprête à changer radicalement de visage. Dès la saison 2024/2025, soit dès le mois prochain, une nouvelle formule fait son apparition avec plus de clubs engagés (36 au lieu de 32) et un seul classement pour toutes les équipes (les 8 groupes de 4 disparaissent).

Cette révolution dans le format implique une révolution dans le tirage au sort. Celui-ci aura lieu le le 29 août prochain au Forum Grimaldi de Monte Carlo et il sera totalement différent de tous les précédents.

L’UEFA annonce en effet que le tirage se fera désormais avec un logiciel automatisé.

«La nouvelle formule nécessite un nouveau concept de tirage au sort, explique l'instance dans un communiqué. En effet, si l’ancien concept de tirage au sort pour la phase de groupe devait être appliqué à la nouvelle formule de phase de ligue, près de 1000 boules seraient nécessaires, avec au moins 36 chapeaux sur scène, ce qui entraînerait un tirage au sort extrêmement long».

Les 36 équipes seront toutefois toujours tirées au sort manuellement à l’aide de boules physiques. C'est ensuite que le logiciel intervient. Pour chaque club tiré au sort manuellement, l'ordinateur déterminera de manière aléatoire huit adversaires parmi les 4 chapeaux (les équipes y sont réparties sur la base du coefficient individuel des clubs, exception faite du tenant du titre, toujours première tête de série dans le chapeau 1). Chaque engagé joue contre deux équipes de chaque chapeau.

Le Real Madrid s'est imposé 2-0 contre le Borussia Dortmund en finale la saison dernière. Image: AP

Les adversaires de chaque formation apparaîtront alors à l’écran dans la salle du tirage au sort et à la télévision. Le logiciel définira également les matches disputés à domicile et ceux à l’extérieur. Le jour exact et l'heure du coup d'envoi de chaque partie seront publiés par l'UEFA deux jours plus tard.

L'instance précise encore que «le logiciel assurera un tirage au sort totalement aléatoire dans le cadre des conditions prévues par le règlement (par exemple protection du pays et pas plus de deux adversaires d’un même pays) et garantira que le tirage au sort pourra être effectué pour toutes les équipes sans risquer d’aboutir à une situation d’impasse.»

