Le Croate Ivan Perisic avait de quoi être frustré samedi soir. Image: keystone

Un fait de jeu cruel empêche la Croatie de sauver l'honneur

Battus 3-0 par l'Espagne samedi, les Croates ont cru réduire le score à la 80e minute. C'était sans compter sur une subtilité du règlement.

Plus de «Sport»

L'Espagne a parfaitement entamé son Euro. A Berlin, une impressionnante Roja a largement battu la Croatie 3-0 dans un premier choc du groupe B qui s'est avéré bien plus déséquilibré que prévu.

La formation des Balkans avait l'occasion de sauver l'honneur à la 80e sur un penalty frappé par Bruno Petkovic. Malheureusement pour elle, le but – inscrit en deux temps – a été annulé après consultation de la VAR. Motif? Le Croate Ivan Perisic est entré trop tôt («empiètement», selon le terme officiel) – soit avant le tir – dans les seize mètres... C'est justement lui qui avait remis le ballon à Petkovic, tireur malheureux dans un premier temps, après la parade du gardien espagnol Unai Simon.

La scène en vidéo (Perisic est tout à gauche) 📺 Vidéo: twitter

Or, le règlement précise que «tous les joueurs autres que le tireur et le gardien de but doivent se trouver hors de la surface de réparation» avant que le tireur ne touche le cuir et qu'il y a faute si «le joueur qui a commis l’empiètement (en l'occurrence Perisic) joue le ballon ou dispute le ballon à un adversaire puis marque un but, tente de marquer un but ou procure une occasion de but.» Conséquence: au lieu de la réduction du score croate, l'arbitre a accordé un coup franc à l'Espagne.

A noter que la ligne des seize mètres fait déjà partie de la surface de réparation: marcher dessus, sans avoir le corps dans les seize mètres, est donc déjà considéré comme une pénétration à l'intérieur de la surface.

Plus de détails sur le règlement👇 Cette scène polémique permet de rappeler une règle importante du foot

Un record pour un Espagnol

Il a fallu digérer un lancinant round d'observation avant que la partie ne se débloque enfin. Mais dès que les Espagnols ont ouvert le score par Morata (29e), servi dans l'axe de superbe manière par Fabian Ruiz, les Croates se sont écroulés. Le même Ruiz a ajouté le numéro deux peu après (32e) après une passe de Pedri.

Le défenseur Dani Carvajal (32 ans) a creusé l'écart dans les arrêts de jeu, signant son premier but en sélection. L'assist sur ce 3-0 est venu de Lamine Yamal, devenu à 16 ans et 338 jours le plus jeune joueur à disputer un match de phase finale d'un Euro.

Lamine Yamal, plus jeune joueur à avoir disputé un Euro. Image: keystone

Le joueur du FC Barcelone, où il a véritablement éclaté cette saison (sept buts et huit passes décisives) a failli inscrire le 4-0 à la 51e, mais Livakovic a mis son veto. Yamal n'a ainsi pas battu le record détenu par le Suisse Johan Vonlanthen. Celui-ci avait 18 ans et 141 jours quand il a marqué contre la France lors de l'Euro 2004.

Poids des ans et manque de réalisme

Les Croates, pour qui Luka Modric (38 ans) n'a pas pu s'illustrer lors de sa 176e sélection et a été remplacé peu après l'heure de jeu, ont semblé ressentir le poids des ans, se trouvant souvent en difficulté face à la vitesse de leurs adversaires. Ils ont aussi manqué de réalisme en attaque, ratant plusieurs occasions nettes. Les hommes de Zlatko Dalic devront être plus efficaces lors de leur prochain match, mercredi à Hambourg contre l'Albanie.

Avec un savant mélange entre éléments d'expérience (Rodri, Carvajal, Nacho, Morata) et des jeunes talents déjà très forts (Pedri, Yamal, Williams), le sélectionneur Luis de la Fuente dispose d'un effectif à même de pouvoir viser haut dans ce tournoi. (ats/yog)