Voici le tableau complet des huitièmes de finale de l'Euro

Géorgie-Portugal et Tchéquie-Turquie pour le compte de la poule F ont conclu mercredi soir la phase de groupes du Championnat d'Europe des nations. On connait désormais tous les huitièmes de finale de l'édition 2024.

La phase de groupes de l'Euro s'est achevée ce mercredi par une victoire surprise 2-0 de la Géorgie sur le Portugal. Khvicha Kvaratskhelia a piégé les Lusitaniens en tout début de rencontre, ouvrant le score dès la deuxième minute. Les Géorgiens ont ensuite tenu le score grâce à leur défense imperméable et ont frappé plus tard en deuxième mi-temps en contre. Un pénalty transformé par Georges Mikautadze a permis de doubler la mise.

Grâce à ce succès, les hommes de Willy Sagnol terminent troisièmes de leur poule et valident une qualification historique en huitième de finale pour leur toute première participation à l'Euro. Dans l'autre match du groupe F, la Tchéquie, réduite à 10 dès la 20e minute de jeu, a concédé la défaite 2-1 contre la Turquie dans les derniers instants. Elle est éliminée alors que les Turcs, eux, s'assurent la deuxième place de la poule.

Dans ce contexte, les quatre meilleurs troisièmes sont à aller chercher dans les groupes C, D et E en plus du groupe F. Il s'agit de la Slovénie, des Pays-Bas, de la Slovaquie et donc de la Géorgie. La Croatie, déjà éliminée, et la Hongrie, restent à quai. Les derniers résultats de la soirée ont permis d'établir le tableau complet de la phase finale, que voici.

Le tableau de l'Euro ⬇️ Partie haute

Espagne-Géorgie | 30 juin, 21h

Allemagne-Danemark | 29 juin, 21h

Portugal-Slovénie | 1er juillet, 21h

France-Belgique | 1er juillet, 18h



Partie basse

Roumanie-Pays-Bas | 2 juillet, 18h

Autriche-Turquie | 2 juillet, 21h

Angleterre-Slovaquie | 30 juin, 18h

Suisse-Italie | 29 juin, 18h



La partie haute du tableau, composée de l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal et la France est de loin la plus redoutable. La Nati, intégrée dans la partie basse, a ainsi un vrai coup à jouer. Elle défiera en huitième de finale une Italie bien loin de ses meilleures années et pourrait retrouver, en cas de qualification, une Angleterre proche de la crise en quart de finale.

Le tableau semble encore plus ouvert pour la surprenante équipe d'Autriche, première du groupe D devant la France, les Pays-Bas et la Pologne. La sélection de Ralf Rangnick affrontera en huitième de finale la Turquie puis pourrait être opposée en quart au vainqueur du match Roumanie-Pays-Bas. Rappelons qu'elle a déjà battu les Bataves en phase de groupes. C'est peut-être le début d'une belle épopée.

Outre Suisse-Italie, les plus gros chocs de ces huitièmes de finale sont France-Belgique et Allemagne-Danemark. Des matchs à ne manquer sous aucun prétexte!

