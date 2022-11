Taffarel raconte comment Dieu et Ayrton Senna ont battu l'Italie en 94

Ignazio Cassis et Viola Amherd iront-ils au Qatar? On leur a posé la question

«Quelques mois avant la Coupe du monde, l'équipe du Brésil et moi-même avions croisé Senna à l'aéroport de Paris. On s'était fait une promesse: lui allait tout faire pour remporter son 4e titre mondial de F1, et nous ferions de même pour décrocher notre 4e titre mondial de football. Puis il est mort le 1er mai et on s'est dit qu'on devait remporter la Coupe du monde pour lui. Je crois moi aussi que Senna, de là-haut, a poussé le ballon de Baggio dans les airs pour faire triompher son Brésil.»

Juste après la frappe manquée par l'Italien, les supporters brésiliens ont affirmé que c'était Ayrton Senna qui, d'en haut (le mythique pilote de F1 était décédé deux mois et demi plus tôt sur le circuit d'Imola), avait fait rater Baggio.

Quand un journaliste italien rencontre Claudio Taffarel, de quoi lui parle-t-il en premier? De la finale de la Coupe du monde 1994, évidemment, et du traumatisme national né de la frappe manquée par Roberto Baggio lors de la séance des tirs au but (0-0 à l'issue du temps règlementaire, 2-3 aux tab). «On ne peut commencer l'interview que par ça, par Pasadena 94» , dit le journaliste Sebastiano Vernazza à Claudio Taffarel, ce vendredi dans La Gazzetta dello Sport, faisant ressusciter chez son interlocuteur le souvenir d'une certitude.

Plus de 100 sélections et même pas 32 ans: Shaqiri, Xhaka et Rodriguez s'apprêtent à battre des records de longévité en équipe de Suisse. Comment est-ce possible et jusqu'où iront-ils? On a sorti les stats et la calculette.

Heinz Hermann est toujours le footballeur suisse avec le plus de sélections (118) et Alain Geiger le suit toujours au classement (112). Mais l'empreinte statistique de ces deux géants est menacée par trois joueurs qui n'ont pas encore 32 ans et déjà plus de 100 apparitions sous le maillot national: