Un ex-star du foot ironise sur les conquêtes de Leonardo DiCaprio

Ancien joueur du Real Madrid ou d'Arsenal, Mesut Özil a taclé l'acteur sur le réseau social «X». Sa publication fait le buzz.

Team watson Suivez-moi

Plus de «Sport»

Leonardo DiCaprio a eu la très mauvaise idée de dire à la presse américaine qu'il ne s'intéressait pas du tout au football et qu'il ne connaissait donc pas Arsenal, un club tout de même 13 fois champion d'Angleterre. «What's Arsenal?», a carrément asséné l'acteur de Titanic.

Mesut Özil, qui a défendu les couleurs du club anglais pendant huit ans (2013-2021) et qui a pris sa retraite en mars dernier après un ultime baroud d'honneur en Turquie, a décidé de se porter au secours de son ancienne équipe.

Özil a même été capitaine d'Arsenal. Keystone

Sur le réseau social «X», l'ex-international allemand a repris DiCaprio en ironisant sur les jeunes conquêtes de l'acteur.

« Arsenal Football Club a plus de 25 ans… alors pourquoi devrait-il connaître?» Mesut Özil

(Arsenal a été fondé en 1886)

La publication de Mesut Özil avait été likée à plus de 235'000 reprises dimanche midi et vue plus de 17 millions de fois.

Rappelons que Leonardo DiCaprio (49 ans) serait actuellement en couple avec Vittoria Ceretti, tout juste âgée de 25 ans.

C'est elle 👇 Image: Instagram

Mais certains prédisent déjà la fin de la relation. «La séparation entre les deux tourtereaux devrait intervenir aux 26 ans de la mannequin», plaisante So Foot, citant l'analyse chiffrée d'un internaute qui avait estimé, statistiques à l'appui, que l'acteur refuserait d'être avec une femme de plus de 25 ans.