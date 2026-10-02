Sa célébration déclenche une procédure improbable

Musab Al Shaqsy n’imaginait pas que sa célébration après son but libérateur conduirait les organisateurs de la Coupe du Golfe arabe à désigner le demi-finaliste… par tirage au sort.

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La Coupe du Golfe arabe a connu mardi un scénario pour le moins inhabituel.

Oman et l’Irak se livraient un duel à distance pour décrocher leur billet pour la suite de la compétition. Soudain, Oman a pris l’avantage 2-1 face au Koweït à la 81e minute. Mais il lui manquait encore un but pour passer devant l’équipe d'Irak, menée 2-0 dans le même temps par le pays hôte, l’Arabie saoudite.

Trois minutes plus tard, ce but libérateur est bel et bien intervenu: Musab Al Shaqsy a repris de la tête un corner de Nasser Al Rawahi, auteur des deux premières réussites de sa sélection, et porté le score à 3-1.

Le but libérateur en vidéo ⬇️ Vidéo: twitter

Oman et l’Irak comptaient alors chacun quatre points et affichaient la même différence de buts, tandis que leur confrontation directe s’était soldée par un match nul 1-1. Dans cette situation d’égalité presque parfaite, les Omanais prenaient les devants uniquement grâce au classement du fair-play.

Mais les compteurs ont de nouveau été à l’équilibre quand Al Shaqsy a retiré son maillot pour célébrer son but. Ce geste lui a logiquement valu un carton jaune, le huitième pour son équipe depuis le début de la compétition, soit autant que l’Irak.

Plus aucun critère sportif ne permettant de départager les deux équipes pour la deuxième place du groupe A, synonyme de qualification en demi-finales, un tirage au sort a été nécessaire pour déterminer le qualifié.

Et à ce petit jeu-là, Oman a eu de la chance! De quoi soulager Musab Al Shaqsy, dont la célébration a bien failli coûter sa qualification à son pays. Les Rouges affronteront les Emirats arabes unis samedi en demi-finales.

(nih/roc)